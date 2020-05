Mariages annulés, mesures barrière : deux photographes castelroussins racontent leur déconfinement

View this post on Instagram

[Mise au Point d'un photographe] Comme de nombreuses et nombreux travailleuses ou travailleurs indépendant.e.s, je subis de plein fouet le ralentissement économique provoqué par l'épidémie de coronavirus et les annulations en cascade d'évènements ou de projets sur lesquels je travaillais ou allais travailler pour les prochaines semaines. Mais j'ai un leitmotiv, qui m'empêche de m'enliser : le discours interieur positif. Il s'agit de la loi de l'attraction en ne véhiculant que des choses positives. Avant même cette épidémie je construisais déjà sur cette loi de l'attraction. La chance ne vient pas par magie, mais il faut la provoquer. J'ai toujours eu cette force interieur pour provoquer, mais il faut cuisiner le positif tous les jours. Ce qui m'a permis et me permettra de très belles rencontres. Toutes les rencontres ne sont pas bonnes mais encore une fois avec cette loi de l'attraction, rares sont les mauvaises rencontres. Le message que j'addresserais à toutes et tous, c'est: croyez en vous, donnez le meilleur de vous-même sans chercher à vous mettre en compétition ou à vous justifier quand on cherche à vous rabaisser, et ne vous laissez pas faire car les temps seront dures. Continuez de croire en vous, mêmes dans les moments de basse énergie comme actuellement. Nous nous relèverons plus fort, plus évolués pour ceux qui avaient les ingrédients du positif mais ne prenaient plus le temps de les utiliser, manier. Max 📷 @corentin_azamoun