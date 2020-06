Mariages : l'activité des prestataires redémarre timidement en Bretagne

A cause de la crise sanitaire, la saison des mariages devrait débuter en août cette année.

Il fait partie de l'un des secteurs les plus touchés par les conséquences de la crise sanitaire. L'événementiel repart très timidement depuis le début du déconfinement il y a un mois. Si les temps sont durs pour les organisateurs de ces événements, les prestataires eux-aussi souffrent. Il s'agit souvent de petits entrepreneurs et d'indépendants qui vivent en grande partie de la saison des mariages. Heureusement, l'activité reprend et l'espoir renaît pour certains.

Le téléphone se remet à sonner", Didier Houssin, gérant de l'entreprise de location de vaisselle Les tablées magiques

Depuis trois mois, l'activité de location de vaisselle, de nappes, ou encore de tentes de Didier Houssin est à l'arrêt. Cette semaine, son entreprise Les tablées magiques, située à Montgermont près de Rennes rouvre ses portes, enfin :"Le téléphone se remet à sonner, ça y est, ça fait du bien".

Didier Houssin, gérant de l'entreprise Les tablées magiques à Montgermont près de Rennes. © Radio France - Valentin Belleville

Pour ce chef d'entreprise la saison de mariage représente 50% de son chiffre d'affaires. Il anticipe déjà une année quasi blanche, même si les premiers événements arrivent enfin :"Le premier mariage sera le 4 juillet pour nous, un événement qui va rassembler 350 personnes, c'est un beau démarrage", s'enthousiasme le chef d'entreprise.

Des mariages reportés

L'activité redémarre timidement aussi pour d'autres prestataires de mariages comme les photographes. C'est le cas de Patrice Dorizon qui a un studio photo à Rennes. Mais lui s'estime plutôt chanceux puisqu'il n'a en réalité perdu que deux mariages cette année :"Il s'agit d'Américains qui ont pour l'instant mis entre parenthèses leurs mariages puisqu'ils ne peuvent plus venir en France. Mais sinon l'ensemble de mes mariages sont reportés et non annulés", explique le photographe rennais.

Patrice Dorizon, photographe professionnel, dans son studio à Rennes. © Radio France - Valentin Belleville

Pour ce photographe professionnel, le mariage représente un tiers de son activité. Pour le reste, c'est de la photo culinaire pour des clients restaurateurs ou encore d'entreprise pour les séminaires et soirées professionnelles, et pour ces événements, ce n'est pas prêt de repartir de sitôt :"Il n'y aura pas de reprise des événements d'entreprise avant 2021 minimum", explique Patrice Dorizon. Conséquences directes de la crise sanitaire, le photographe estime une perte d'au moins 30% de son chiffre d'affaires pour l'année 2020.