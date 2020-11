Mariages reportés, séminaires annulés, "une année catastrophique" pour les propriétaires de châteaux

"Il va falloir vivre avec le coronavirus sur le temps long", un message martelé par le gouvernement depuis plusieurs semaines, le Premier ministre le répète de nouveau dans le journal Le Monde. Jean Castex dit travailler actuellement à des "règles" en vigueur en France jusqu'à l'arrivée d'un vaccin contre le Covid. "Les rassemblements festifs, familiaux dans des salles de fêtes ne pourront pas reprendre avant longtemps" indique t-il.

Cela concerne également les châteaux privés, loués normalement pour des mariages. Tout est à l'arrêt, c'est le cas pour le château d'Alain Vandecandelaere, propriétaire du château de Bonnemare à Radepont dans l’Eure. Il a investi beaucoup d'argent il y a deux ans, et le bilan 2020 est catastrophique. "Il nous reste 5 mariages sur les 27 qui étaient prévus, et on n'a pu faire que deux séminaires. On a une perte sur le prévisionnel de 40% de chiffre d'affaire, ce sera une année catastrophique. Il y aura des licenciements, sur les 3 salariés, 1 ou 2. Pour l'instant on a le soutien de la banque, mais le jour où la banque ne soutiendra plus, ce sera très difficile. On sent une frilosité des futurs mariés qui se posent la question déjà de devoir reporter les premiers mariages de 2021", explique Alain Vandecandelaere.

"Je demande de la simplicité, on entend tous les jours 'le gouvernement aide', mais quand on essaie de remplir les dossiers, ça ne colle jamais", regrette-t-il.

Le Premier ministre répète également dans le journal le Monde que les bars et les restaurants ne pourront pas rouvrir dès le premier décembre. L'UMIH, le principal syndicat des métiers de l'hôtellerie, prévoit de déposer la semaine prochaine un recours contre cette fermeture devant le Conseil d'État.