Grève dans l'Education : des écoles "au bord de la rupture" dit Marianne Corrèze du SNES-FSU

C'est jour de grève ce jeudi dans l'Education Nationale. Et elle s'annonce particulièrement suivie, notamment dans le primaire, où les questions de protocole sanitaires réunissent la colère des enseignants comme des parents. Colère et inquiétude aussi dans les collèges et lycées. Invitée de France Bleu Limousin ce jeudi matin, Marianne Corrèze, co-secrétaire académique du SNES-FSU (secondaire) a expliqué que "la grève s'annonce extrêmement suivie parce que nous faisons le constat que _nos établissements scolaires sont au bord de la rupture_, la sécurité des élèves comme des personnels n'est pas assurée et nous ne pouvons plus continuer à fonctionner ainsi", a-t-elle déclaré.

Elle a jugé les protocoles sanitaires "à la fois intenables, compliqués à mettre en oeuvre, d'autant que nous manquons cruellement de personnel dans les établissements, notamment dans les vies scolaires des collèges et des lycées, pour faire le suivi des absences" a expliqué Marianne Corrèze, avant de détailler : "dans de nombreux établissements, le suivi des cas contacts par exemple ne peut plus être assuré et on assiste à une multiplication des cas et des cas contacts, nos élèves sont présents, puis après on a 10 absents, ils reviennent, ils repartent, et au-delà des problèmes sanitaires, on n'arrive plus au niveau pédagogique à avoir une continuité nous permettant de travailler sereinement".

Ainsi, le SNES demande le report en juin des premières épreuves de spécialité du baccalauréat qui doivent se tenir dès le mois de mars. Sans résultat pour l'instant.

Des équipements de protections en sous-nombre ou absents

Concernant enfin les équipements de protections à destination des personnels, Marianne Corrèze dénonce une "question éludée par le Ministre". "Au mieux aujourd'hui, dans un collège ou dans un lycée, on a deux ou trois capteurs de CO2 pour 50, 60 ou 80 salles de classes". Donc "ces capteurs ne sont pas là, on demande des masques pour les enseignants, pour les personnels et pour les élèves, on ne les a pas, on demande aussi que l'aération puisse être assurée partout et on a parfois des normes de sécurité qui font que l'on n'arrive pas à ouvrir les fenêtres correctement", dit-elle, sans parler de la demi-pension avec la cantine qui est "un lieu à haut risque où la sécurité n'est pas correctement assurée". "On a des demandes qui ne sont pas entendues", et aussi "des demandes de personnels supplémentaires, notamment dans les vies scolaires et pour remplacer les enseignants qui sont absents" a-t-elle conclu.