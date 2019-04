Marianne révèle le salaire du patron de la Maaf, voilà qui devrait faire réagir au sein de la mutuelle niortaise

Une valse de chiffres qui donne le vertige ! Le magasine Marianne a enquêté sur les revenus des hauts-dirigeants de l'assurance mutualiste. Et parmi eux, le patron de la Maaf. Des révélations qui devraient faire réagir au sein de l'assurance niortaise.

Niort, France

Après le patron de la Macif en janvier dernier, c'est au tour du patron de Maaf d'être pointé du doigt pour sa rémunération. Dans un article intitulé "MMA, Maaf et GMF : les salaires étonnamment hauts des patrons de l'assurance mutualiste", le magasine Marianne dévoile les niveaux de rémunérations des grands dirigeants mutualistes. Des chiffres qui donnent le vertige quand il s'agit de Thierry Derez, le patron de Covéa.

Déjà 270 000 euros, selon un administrateur

"Inconnu du grand public, Derez, via le groupe Covéa, un groupement d'assurances et de mutuelles, dirigerait en fait la MMA, la Maaf et la GMF. Un empire de 16 milliards de primes annuelles d'assurance versées par 11,5 millions de sociétaires, soit près d'un tiers du marché français de l'assurance des biens", selon l'article de Marianne.

Au titre de directeur général de la Maaf, (Derez) gagnerait déjà « 270.000 € », selon un administrateur du groupe.

Le magasine Marianne a pu mettre la main sur les comptes ultrasecrets et jamais publiés de Covéa Sgam, la structure au sommet de l'édifice et en déduit que Thierry Derez change le mutualisme en or. Voilà qui devrait faire réagir au sein de la mutuelle niortaise.

Capture écran - Capture écran