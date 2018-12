Marie-Ange Magne, députée du nord Haute-Vienne, appelle les gilets jaunes à se structurer pour dialoguer

Haute-Vienne, France

Elle a rencontré une délégation de gilets jaunes récemment et a été régulièrement sollicitée sur les barrages, mais Marie-Ange Magne se heurte, dit-elle, à "un problème de représentation" du mouvement. C'est ce qu'expliquait la députée LREM du nord Haute-Vienne à 8h15 ce mercredi sur France Bleu Limousin en répondant aux 3 questions de Nathalie Col.

"Difficile de trouver des représentants légitimes

Mardi soir, près de Limoges, un collectif de gilets jaunes a tenté d'amorcer le dialogue avec des responsables politiques de tous bords. Une rencontre qui a été écourtée par d'autres protestataires, mécontents de ne pas avoir été conviés. Cela illustre une nouvelle fois le problème de la structuration du mouvement, pour la députée haut-viennoise. Représentée à cette réunion, Marie-Ange Magne était au même moment à l'Elysée avec d'autres parlementaires. Une rencontre avec Emmanuel Macron interrompue elle aussi, mais par l'attaque de Strasbourg.

"L'exécutif a reconnu un manque d'écoute

Elle se défend de faire le service après-vente des mesures sur le pouvoir d'achat. "Le président a annoncé une concertation nationale, et il compte sur les parlementaires", explique la députée de la 3ème circonscription de la Haute-Vienne. Le chef de l'Etat souhaite "adapter l'agenda de l'Assemblée nationale pour permettre aux députés d'être plus présents sur le terrain", explique encore Marie-Ange Magne. Elle note aussi que le président a reconnu "un défaut d'écoute de l'exécutif". "Que ce soit les gilets jaunes ou les agriculteurs, ils ont envie d'un dialogue constructif et les solutions, on les construit ensemble", estime la députée haute-viennoise.