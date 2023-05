Mario et D'Artagnan regonflent les cinémas du Berry

Les cinémas sont au top de leur forme et on peut remercier un certain Mario. Le film des studios Illuminations et Nintendo a dépassé les 5,7 millions d'entrée en France après 1 mois d'exploitation. Gros succès également pour les trois mousquetaires à 2,7 millions d'entrée en 4 semaines.

ⓘ Publicité

Ce sont ces films qui ont portés les cinémas en avril dans le Berry, et qui leur ont permis de revenir à un niveau de fréquentation similaire à 2019. Dans le petit cinéma Le Moderne à Saint-Amand-Montrond, Mario a attiré plus de 1000 spectateurs depuis sa sortie. "Il y'avait beaucoup de jeunes, le hall du cinéma était beaucoup plus animé ce mois ci" confie la responsable Alice Ghouizi. "On a certes une baisse de 3% par rapport à 2019, mais c'est une belle envolée par rapport à 2022 ou la on a fait +41%" ajoute t-elle.

des chiffres que l'on retrouve au niveau national, avec une hausse de 37,8% par rapport à avril 2022 et de 2,7% par rapport à la période 2017-2019. Le responsable du cinéma CGR de Bourges affirme que les chiffres d'avril dans son cinéma sont similaires.

Les cinémas d'art et d'essai profitent de ce retour en salle

Si les gros blockbusters d'avril ont amenés les spectateurs en salle, certains cinémas d'art et d'essai ont aussi constaté une très belle fréquentation, comme au cinéma Apollo à Châteauroux. "En réalité, même si la fréquentation était très bonne en avril, cela fait quelques mois que l'on constate une bonne tendance" affirme Camille Girard, responsable et programmateur du cinéma. "On est à un niveau de fréquentation de plus de 20% par rapport à l'année dernière"

Le film qui a attiré le plus de monde dans son cinéma au mois d'avril ? "Je pense à Suzume, un film d'animation japonais" dit il.