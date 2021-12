Marjorie, éducatrice spécialisée en gréve ce mardi pour la toute première fois en 13 ans de métier

Quatre syndicats appellent les salariés du social et du médico-social à manifester ce mardi à 14h à Montpellier. Dans le Biterrois ce mouvement devrait être massivement suivi dans un établissement de la Croix-Rouge à Nissan-lez-Ensérune.

"Voilà maintenant 13 ans que je fais ce métier. C'est la toute première fois que je vais cesser le travail. La situation n'a que trop duré" explique Marjorie. Comme de nombreux collègues de travail, cette éducatrice spécialisée sera en grève ce mardi 7 décembre. Un appel national dans le secteur médico-social a été lancé par plusieurs syndicats (FO, CGT, CFE-CGC, SUD) pour dénoncer les conditions de travail et réclamer une revalorisation salariale.

20 % de perte de pouvoir d'achat en 20 ans

Tout le secteur social et médico-social de l'accompagnement des personnes vulnérables est mobilisé depuis le Ségur de la santé. Les salariés de l'aide aux enfants en danger, aux personnes handicapées ou au maintien à domicile des personnes âgées s'estiment toujours exclus des revalorisations.

Marjorie, est éducatrice spécialisée, employée par la Croix-Rouge à l'E.E.A.P. de Nissan-les-Ensérunes. Cet institut médico-éducatif (MAISON SOL'N) qui emploie une cinquantaine de professionnels accueille de jeunes enfants et adolescents, polyhandicapés ou atteints de déficiences intellectuelles et d'autisme.

"Notre secteur d'activité souffre d'un fort taux d’absentéisme ayant forcément un impact important sur l’accompagnement de nos patients au quotidien."

"Ce mouvement sera massivement suivi. Le malaise est énorme" assure la trentenaire. "À 10h30 nous nous réunissons devant l'établissement à Nissan-les-Enserunes. Ceux qui ont déposé une journée de grève, feront le déplacement à 14h à Montpellier pour manifester. Le cortège partira du rond-point Hemingway."

"On ne compte plus nos heures supplémentaires qui ne sont pas récupérées, ni payées. Nous sommes contraints de changer en permanence nos emplois du temps pour nous adapter."

"Nos grilles salariales sont gelées depuis trop longtemps. Du coup, le métier manque d'attractivité et nos directions ont des difficultés à recruter. C'est pesant au quotidien. Nous sommes dans l'auto-remplacement."

''Cette situation génère une vraie souffrance. C'est pesant au quotidien et a un impact sur le moral des équipes' - Marjorie. Copier

Des manifestations dans plus de 70 villes en France

Les hausses de rémunération de 183 euros nets par mois (octroyées à l'été 2020 aux personnels des hôpitaux et des maisons de retraite ) n'ont été étendues que progressivement et partiellement à d'autres secteurs, entraînant une fuite des compétences pour les secteurs mieux rémunérés, soulignent les organisations syndicales.

La valeur de point n'a pas évolué depuis sept ans

"Pour se faire vacciner, nous sommes tous personnel médical. Si on n'est pas vacciné on ne peut pas venir travailler. Par contre quand il s'agit de verser des primes, la Croix-Rouge décide de ne pas le donner aux personnels administratifs, femmes de ménage ou hommes d'entretien" déplore Jean-Luc Carbona, comptable et représentant FO à la Croix-Rouge.

"Il y a encore chez nous des compléments différentiels. Vous avez chez nous, des aides médico-psychologiques (AMP) encore payés au SMIC. Ce n'est pas concevable." - Jean-Luc Carbona

Jean-Luc Carbona représentant Force Ouvrière à Nissan-lez-Ensérune Copier

"Malgré la situation critique dans les centres hospitaliers publics et dans les établissements du médico-social, aucune annonce sérieuse n’a été faite, et les conditions de travail continuent de se détériorer" déplorent les syndicats, "d’autant qu’il faut faire face maintenant à des départs massifs un peu partout sur le territoire."

D'autres actions sont envisagées dans les prochaines semaines.

Communiqué Force Ouvriére, Croix Rouge Nissan-lez-Ensérune. - .