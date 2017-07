Marne : 29 emplois sauvés chez Nobel Plastique

Les Nobel plastique en grève depuis une semaine dans le vitryat ont voté la fin du mouvement pour ne pas mettre l' entreprise en péril. Ils ont tout de même obtenu des avancées significatives

Un piquet de grève, des chaines bloquées, depuis une semaine l'entreprise marnaise spécialisée dans l' équipement automobile et basée à Marolles près de Vitry-le-François était à l' arrêt. Après des négociations avec la direction, l'intersyndicale CGT, CGT/ FO et CFTC a obtenu une diminution du nombre de salariés visés par le plan social. 91 emplois concernés au lieu des 120 au départ sur un effectif de 277. Par ailleurs, l'intersyndicale a aussi obtenu des congés de reclassement et des primes supra-légales pour les partants. Neuf mois de salaires et 1000 euros par année d' ancienneté. La grève a été levée.