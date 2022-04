Marne : David Chatillon est le nouveau président de l'Union des Maisons de Champagne

Il y a du changement à la tête de l'Union des Maisons de Champagne (UMC). David Chatillon, qui en était le directeur depuis 2007 vient d'être désigné président. Il succède ainsi à Jean-Marie Barillère, qui présidait l'union depuis 2013. L'Union des Maisons de Champagne, un groupement associatif syndical regroupe les grandes Marques et Maisons de champagne depuis 1994.

Au total, 77 Maisons sont adhérentes. Elles représentent plus de 5000 salariés et 60% des volumes expédiés. David Chatillon n'est pas en terre inconnue puisqu'il est le directeur général de l' UMC depuis janvier 2007. Il est en revanche le premier à ne pas être issu d'une Maisons de Champagne.

Peu d'impact de la guerre en Ukraine sur les exportations de Champagne

Invité de France Bleu Champagne Ardenne, David Chatillon a affirmé que "la guerre en Ukraine n'est pas un sujet commercial parce que ce serait dérisoire de parler de commerce dans ce contexte. De toute façon, la Russie est un petit marché pour le champagne. Mais c'est un marché historique car à l'époque des Tsars, c'était quelque chose de très significatif. C'est aussi un marché très qualitatif, mais aujourd'hui plus aucune bouteille ne quitte la Champagne en direction de la Russie."

En juillet 2021, Vladimir Poutine avait promulgué une loi pour ne permettre l'utilisation du mot "champagne" qu'aux vins effervescents provenant de Russie. Le véritable champagne français devant prendre l'appellation "vin pétillant" sur les bouteilles. Une décision qui avait alors scandalisé le secteur. "C'est un combat de long terme", affirme David Chatillon. "Un voyage a été réalisé au mois d'octobre avec l'administration russe. On était plutôt optimiste. Mais ne perdons pas espoir, un jour nous reprendrons contact avec les Russes à ce sujet."

Quels projets pour l'UMC ?

Durant son mandat, David Chatillon va se pencher sur le dossier des rendements, dans un contexte où l'appellation est limitée : "toute l'aire est plantée. On ne peut pas produire plus de 300 millions de bouteilles par an. Les rendements moyens ont tendance à baisser et ce pour diverses causes : l'âge moyen du vignoble ou encore les nouvelles pratiques culturales environnementales."