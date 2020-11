Marne : face à la fermeture des restaurants, la détresse d'un producteur de pommes de terre

Moins de restaurants, moins de frites. Triste constat établi par Thierry Poncelet, producteur de pommes de terre à Thillois, près de Reims (Marne). Comme la plupart des agriculteurs, ce marnais est touché par la fermeture des restaurants, imposée par le gouvernement, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Même si l'exécutif promet de refaire un point, le 1er décembre, pour rouvrir certains commerces, les restaurants devraient rester fermés.

La patate, le légume sans doute le plus impacté par la crise

Des palettes de pommes de terre empilées, voilà ce que l'on trouve à l'entrée de l'exploitation de Thierry Poncelet. Ici, le légume ne représente "que" 7 de ses 250 hectares mais sur le chiffre d'affaires "c'est ce qui fait que l'exploitation tourne bien pour nous", assure l'agriculteur. Toutes ces pommes de terre sont vendues localement, quasiment toutes à des restaurants.

"Là c'est une grosse claque ! Parce que le volume que je ne vends pas avec les restaurants, je le déleste sur les magasins mais le chiffre d'affaires ressorti est beaucoup moindre. Mon prix moyen restaurateur est près de 550 euros/tonne alors qu'en magasin je vais être à moins de 300 euros/tonne", se désole le producteur. Surtout qu'en ce moment, l'agriculteur vend 50% de volume en moins aux grandes surfaces !

Aucune aide de l'État

Contrairement aux restaurateurs qui sont contraints de fermer leurs portes, les agriculteurs ne touchent aucune aide liée au Covid-19. "À chaque fois que l'on a des choses à remplir, on a jamais la bonne case pour nous, parce qu'on est multi-production, ça me semble assez compliquer de prouver l'impact au niveau des pommes de terre, par rapport à l'exploitation", regrette Thierry Poncelet. Il sait qu'il sera obligé de puiser dans ses réserves pour maintenir son exploitation à flot, d'autant qu’il subit aussi une mauvaise année pour ses deux autres productions de céréales et de betteraves.

Il faut se réinventer, selon le président des Légumes de France

Plus globalement, la fermeture des restaurants touche l'ensemble des agriculteurs. Une situation similaire à celle du premier confinement, au printemps, selon Jacques Rouchaussé, le président des Légumes de France et maraîcher près d'Épernay. "La restauration, ça représente 25% de notre chiffre d'affaires. Il faut, comme au printemps, se réorienter. Il faut voir comment réorganiser les modes de commercialisation, en étant solidaires entre nous. Aller livrer chez les clients, rouvrir nos exploitations aux consommateurs et mettre en place un drive. C'est à nous de pouvoir compenser et de trouver des alternatives", affirme-t-il.