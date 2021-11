Marne : la ministre des armées Florence Parly en visite au camp militaire de Mourmelon

Le camp militaire de Mourmelon, dans la Marne, est le plus grand centre d'entrainement de l'armée en France. 10 000 hectares, une petite ville voulue par Napoléon III, elle compte plus de 5000 places d'hébergement et des dizaines de bâtiments qui sont de véritables passoires énergétiques. Le camp militaire est encore chauffé avec des centrales mazout et charbon, d'où l'effort financier qui va être signé ce vendredi. Des travaux pour un montant de 86 millions d'euros dont 38 pris en charge dans le cadre du plan de relance. Le projet de rénovation vise à réduire de 92% les émissions de gaz à effet de serre du site militaire de Mourmelon.