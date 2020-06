Marne-la-Vallée : Disneyland Paris rouvrira progressivement le 15 juillet 2020

Disneyland Paris (Marne-la-Vallée) a annoncé ce lundi une réouverture progressive de son parc de loisirs Disneyland, le Parc Walt Disney Studios, le Disney’s Newport Bay Club et Disney Village, à partir du 15 juillet 2020. France Bleu Paris vous explique ce que Disney a prévu.

Après avoir discuté avec les représentants syndicaux du Comité Social et Economique la semaine dernière, la direction de Disneyland Paris (Marne-la-Vallée) a décidé de rouvrir, de façon progressive, le 15 juillet 2020. Cette réouverture concerne le parc Disneyland mais aussi le Parc Walt Disney Studios, le Disney’s Newport Bay Club et Disney Village.

Certains hôtels ne seront pas ouverts le 15 juillet

Attention si vous aviez l'intention de dormir dans l'un des hôtels du parc. Renseignez-vous car l'Hôtels et Resorts Disney qui inclut le Disney’s Hotel Cheyenne n'ouvrira que le 20 juillet.

Pour le Disney’s Hotel Santa Fe, ce sera le 3 août et pour le Disneyland Hotel, le 7 septembre.

Le Disney’s Sequoia Lodge et le Disney’s Davy Crockett Ranch resteront fermés cet été et rouvriront à une date qui sera annoncée plus tard.

Les mesures à respecter - Disneyland Paris

Réservation obligatoire pour tous

Pour pouvoir appliquer la distanciation physique, le parc va accueillir moins de visiteurs que d'habitude par jour. Il faudra donc obligatoirement réserver son billet ou son séjour à l'avance. Les réservations seront possibles dès le début du mois de juillet sur Internet.

Tout le monde doit s'inscrire sur la plateforme même ceux qui ont déjà des billets non datés ou qui possèdent un Pass annuel.

Attention aucun billet ne sera vendu à l'entrée des parcs pour la réouverture le 15 juillet.

Les files Single Rider et le service FASTPASS seront temporairement suspendus pour permettre d’organiser au mieux les files d’attente sur les attractions.

Les distanciations physiques devront être respectées - Disneyland Paris

Certains spectacles n'auront pas lieu

Certaines activités, spectacles ou événements ne seront pas disponibles ou pourront être modifiés au moment de la réouverture en fonction des recommandations des pouvoirs publics.

Le 15 juillet, la Disney Stars on Parade et le spectacle nocturne Disney Illuminations n'auront pas lieu.

Le Roi Lion et Les Rythmes de la Terre et Le Rythme de la Jungle reviendront plus tard au cours de l'été.

Câlins avec Mickey et ses amis interdits et port du masque obligatoire dès l'âge de 11 ans

Les rencontres avec les Personnages Disney sont temporairement suspendues mais les personnages seront quand même présents dans les parcs.

Impossible pour les personnages de prendre les enfants dans les bras - Disneyland Paris

Pas question de faire des câlins à Mickey et à ses amis mais Disney a prévu une solution pour que les visiteurs repartent avec des photos-souvenirs en compagnie de leurs personnages préférés.

Le masque est obligatoire à partir de 11 ans dans tous les parcs précise la direction de Disneyland Paris.

Les aires de jeu, ou les ateliers de maquillage et de relooking seront momentanément indisponibles.