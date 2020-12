Marne : le lac du Der pourrait bientôt accueillir un parcours de footgolf

Ce serait déjà le deuxième parcours de ce genre dans la Marne. Après Romery, c'est le lac du Der qui pourrait accueillir un 18 trous dédié au footgolf. Le projet, validé par le Syndicat mixte d'aménagement touristique du lac du Der-Chantecoq, est en "bonne voie" selon Ludovic Gaudet, gérant du Footgolf Parc en Champagne.

Ce sport qui allie, comme son nom l'indique, le football et le golf pourrait convaincre les nombreux touristes de la station nautique marnaise : "On peut arriver ici sans connaître le footgolf et y jouer quelques heures après, précise Ludovic Gaudet. Il n'y a pas besoin d'un équipement très important."

Le parcours en face du casino

Le nouveau 18 trous s'installerait à Giffaumont-Champaubert, "en face du casino" et près du nouvel hôtel étoilé en projet sur la commune : "On a eu un courrier officiel du syndicat mixte. Il est d'accord pour qu'on utilise la parcelle souhaitée". Un terrain entre 7 et 9 hectares, plus grand que le parcours de Romery : "C'est une taille intéressante pour apporter de la variété", souligne le porteur du projet.

En attendant la signature du bail, Ludovic Gaudet continue de prospecter pour sa levée de fonds engagée en novembre 2020. Dix investisseurs (la plupart de la région) sont d'ores et déjà engagés sur le projet. "Il reste environ 5 investisseurs à convaincre d'ici la mi-janvier". Le coût envisagé pour ce nouveau parcours : 500.000 euros. Il devrait ouvrir en avril 2022.