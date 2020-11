Marne : "les centres des Restos du cœur sont débordés par les inscriptions"

Depuis le début de la crise sanitaire, les Restos du cœur doivent venir en aide à plus de bénéficiaires, notamment à plus d’étudiants. Yves Fouquet, le président des Restos du cœur dans la Marne était l’invité de France Bleu Champagne Ardenne ce jeudi 5 novembre.

Il y a urgence aux Restos du cœur dans la Marne. La campagne hivernale commence le 23 novembre et l’association n’avait jamais vu autant de bénéficiaires cette année, notamment des étudiants, conséquence de la crise sanitaire.

Les inscriptions ont commencé lundi, "elles sont en train de monter crescendo et beaucoup d’étudiants se sont manifestés, même avant les inscriptions. Cela nous a contraint à ouvrir le samedi matin pour faire une distribution un peu spéciale", explique Yves Fouquet, le président des Restos du cœur dans la Marne.

"Nous attendons environ 200 étudiants au niveau des inscriptions alors que les autres années, ils étaient entre 60 et 80 à peu près", rajoute Yves Fouquet.

Cette plus forte affluence des bénéficiaires est constatée dans tout le département, dans la dizaine de centres des Restos du cœur installés dans la Marne. "Les centres sont un peu débordés par ces inscriptions et cela confirme un peu les chiffres qu’on avait estimé. Une augmentation entre 20 et 25% d’inscrits supplémentaires", dit Yves Fouquet.

Pour l’ensemble des bénéficiaires, la campagne de distribution des Restos du cœur commencera donc lundi 23 novembre mais une distribution spéciale pour les étudiants aura lieu à Reims le samedi 28 novembre.

La crise sanitaire, les restrictions, le confinement donnent du fil à retordre aux bénévoles des Restos, obligés de se réorganiser. Certains se sont mis en retrait et puis les Restos du cœur sont obligés d’étaler leurs distributions.

"Pour les inscriptions et les distributions, nous fonctionnons beaucoup par rendez-vous pour éviter un phénomène de masse. Nous faisons le maximum au niveau des règles sanitaires et des gestes barrières pour ne pas créer de clusters supplémentaires. Et puis nous essayons d’étaler nos distributions en ouvrant nos centres plus longtemps, grâce à nos bénévoles, de façon à pouvoir faire face. On développe aussi les partenariats avec des groupes industriels alimentaires et des groupes agricoles pour nous aider dans nos distributions alimentaires", précise Yves Fouquet.

Les Restos du cœur cherchent toujours des bénévoles et cherchent aussi des fonds. Dans la Marne, l’association aurait besoin d’au moins 45.000 euros pour acheter un camion frigorifique, afin d’assurer les collectes de produits surgelés.