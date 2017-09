Marne : les retraités descendent dans la rue

Les retraités se mobilisent ce jeudi un peu partout en France à l'appel de neuf organisations syndicales et associatives. Ils protestent contre l'augmentation de la CSG et demandent également une revalorisation de leurs pensions.

Ils sont 160.000 retraités dans la Marne et certains ont décidé de se mobiliser ce jeudi. Beaucoup d'entre eux vivent avec 1000 euros par mois et leur quotidien est de plus en plus difficile. Des retraités qui protestent contre la hausse de 1,7 point de la CSG prévue par le gouvernement. Patrice Perret est le secrétaire national et départemental de Solidaires dans la Marne et pour lui "Emmanuel Macron a dit que cette hausse de la CSG s'adressait aux plus aisés des retraités c'est à dire 1/3 qui vivent avec 1200 euros par mois mais le président a oublié les 2/3 des retraités qui vivent en couple et qui eux payeront cette CSG à partir de 1000 euros par mois".

Interview de Patrice Perret, secrétaire national et départemental de Solidaires dans la Marne Copier

Pour Patrice Perret, le pouvoir d'achat des retraités va considérablement baisser avec cette hausse de la CSG "ils vont perdre 416 euros par mois, ce qui n'est vraiment pas négligeable" d'après lui.

Une délégation de retraités a été reçue en sous-Préfecture de la Marne © Radio France - Aurélie Jacquand

Les retraités rencontrent aujourd'hui des problèmes financiers pour se soigner. Le dépassement des honoraires de nombreux médecins ne les incitent vraiment pas à aller les voir. C'est flagrant notamment pour les lunettes et les frais dentaires qui leur coûtent très cher car ils sont mal remboursés.

Récemment, les retraités ont reçu la synthèse d'un questionnaire national sur leur situation et leur qualité de vie. Le constat est sans appel, leur situation se dégrade avec la baisse de leurs pensions, et de nombreus retraités ont fait aussi état des aides qui se réduisent de plus en plus pour le maintien à domicile ou dans les Ehpad. Pour Fabrice Perret du syndicat Solidaires , Emmanuel Macron "nous tourne le dos et nous traîte de "fainéants" et de citoyens "aisés" et c'en est trop".

Michel et son épouse vivent avec 2000 euros par mois © Radio France - Aurélie Jacquand

Plusieurs mobilisations de retraités sont prévues dans la Marne et les Ardennes ce jeudi: