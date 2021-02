Marne : malgré la crise du COVID, 31% de dossiers de surendettement en moins en 2020

Malgré la crise sanitaire et économique due au COVID-19, le nombre de dépôt de dossiers de surendettement a drastiquement baissé dans la Marne. Explications.

La succursale départementale de la Banque de France dans la Marne vient de dresser le bilan du surendettement. L'institution, en charge du suivi des dossiers des personnes qui sont prises à la gorge par les créances, a compilé ses données sur les dossiers qui lui ont été soumis. En 2020, malgré la crise sanitaire et économique dû à l'épidémie de COVID-19, les dépôts de dossier sont étonnamment en baisse.

L'institution recense 31,2% de dépôts de dossier en moins par rapport à 2019 dans le département. Pour expliquer cette diminution, la banque de France évoque plusieurs hypothèses : tout d'abord, celle des économies forcées par le confinement. Avec la fermeture des bars, des restaurants et d'une partie des magasins, et un recours accru au télétravail, les foyers endettés ont réduit mécaniquement leur dépenses courantes. Conséquence : leur situation financière serait restée stable et aurait évité l'aggravation.

Un répit de courte durée ?

Cette baisse s'expliquerait également par les mesures de soutien à l'économie décidées par le gouvernement, comme les aides aux entreprises ou le chômage partiel. Les gestes concédés aux plus fragiles par les bailleurs sociaux et les établissements de crédits ont pu aussi jouer un rôle : face à la conjoncture, ils sont nombreux à s'être montrés plus flexibles sur le paiement des échéances des ménages en difficulté.

Désormais, l'inquiétude est que cette courbe de dépôt de dossiers, en constante baisse depuis 2015, ne reparte à la hausse en 2021, si ces mesures de soutien ne sont pas renouvelées.