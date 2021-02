Marne : opposé à sa fermeture et la désobéissance, la Maison Souply s'occupe du "petit-déj" sur le parking

Clémentines, café et faveroles : voilà le menu de la Maison Souply ce lundi. L'institution de Châlons-en-Champagne (Marne) a repris du service ce matin, dans le cadre d'une journée d'action nationale des restaurateurs pour protester contre la fermeture de leurs établissements dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Le menu du petit-déjeuner de la maison Souply © Radio France - Stéphane Maggiolini

Si l'idée initiale du mouvement était de rouvrir illégalement pour le service du midi, Fabien Souply n'est pas allé jusque-là. Le chef chalonnais a gardé ses portes closes mais accueilli une trentaine de convives sur son parking, le temps d'un petit-déjeuner solidaire. "Contrairement à certains confrères qui eux veulent braver les interdits et la désobéissance, je voulais une action un peu coup de poing mais sobre, rassembler en étant dehors, en respectant le protocole sanitaire", explique Fabien Souply.

Une décision "qui ne met en péril ni mes sept employés ni mon droit aux aides de l'État", complète-t-il. Un peu plus tôt dans la matinée, le ministre de l'Économie annonçait que les restaurateurs qui ouvrent malgré l'interdiction seront privés du fond de solidarité.

"La vie doit vivre"

Parmi les invités, des habitués de la Maison Souply, d'autres restaurateurs, des amis. Tous réunis autour du bonheur de se retrouver. "C'est vraiment un moment convivial, sécurisé, dans les règles. Ça fait du bien, c'est important, on en a besoin, on sort plus, on voit plus personne. Le lien social est rompu alors qu'il est tellement essentiel", témoigne Christophe.

Un sentiment partagé par Bruno Forget, le directeur de la foire agricole de Châlons-en-Champagne, lui aussi venu apporter son soutien. "La vie doit vivre. Il y a des distanciations, les gens ne sont pas les uns sur les autres, il y a le masque, sauf quand on prend un petit café, une petite faverole. Tout est protégé, comme dans le métro, dans les centres commerciaux. Je crois que les restaurateurs sont des gens responsables, des chefs d'entreprise, il faut leur faire confiance", explique-t-il.

Jusqu'à 7.000 euros de pertes mensuelles

Le fournisseur de viandes est aussi de la partie. "D'habitude, je viens chaque lundi pour faire le point sur les commandes. Là vous imaginez bien que c'est calme. Cette fois je viens pour soutenir Fabien. Nous aussi on est impacté ! La restauration c'est 30% de notre chiffre d'affaires", témoigne Valéry Archimbaud.

Même si la vente à emporter est toujours assurée, elle sauve de moins en moins les meubles, surtout depuis l'instauration du couvre-feu renforcé qui fait baisser la demande. Le Click and Collect représente moins de 10% du chiffre d'affaires de la Maison Pouply. Chaque mois, Fabien Pouply comptabilise une perte de 5.000 à 7.000 euros. "On tient grâce aux aides, à notre notoriété et à la trésorerie. Là ça commence à devenir compliqué surtout qu'on a aucune visibilité sur notre date de réouverture", se désole le restaurateur.