Hausse des bénéficiaires du RSA dans la Marne, "on craint que le premier semestre 2021 soit encore plus cruel"

La prime de Noël est versée à partir de ce mardi pour plus de 2,5 millions de personnes en France. Une aide supplémentaire de l’Etat, à l’approche des fêtes, pour les bénéficiaires des minima sociaux, notamment ceux qui touchent le RSA, le revenu de solidarité active.

Dans la Marne, le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de plus de 8%depuis la crise sanitaire. "On a pris de plein fouet, comme tous les départements, depuis le mois de mars, une forte montée du nombre de bénéficiaires du RSA. Ce sont des publics avec des contrats précaires, des gens qui avaient des CDD, des auto-entrepreneurs, des publics que nous n’avions pas l’habitude de voir, comme ceux qui fréquentent les associations caritatives en ce moment", dit Mario Rossi, vice-président du Conseil départemental de la Marne, en charge notamment de l’insertion.

Les précaires sont encore plus précaires

Fin 2019, le nombre de foyers bénéficiaires du RSA dans la Marne s’élevait à 13.942. Aujourd’hui, ils sont environ 15 200et ce nombre pourrait encore augmenter. "On sent bien que le pire est à venir. On craint que le premier ou second semestre 2021 soit encore plus cruel en termes de précarisation des publics assez fragiles. Ceux qui sont à la limite, ceux qui ont des petits revenus et qui vont se retrouver sans emploi, forcément au bout d’un moment, ils risquent de basculer d’une éventuelle indemnité Pôle emploi vers le RSA puisque c’est la seule ressource qui reste quand on n’a plus de ressource", explique Mario Rossi, invité de France Bleu Champagne Ardenne.

Des conséquences sur les finances du Conseil départemental

Le revenu de solidarité active est financé par les départements. L’augmentation du nombre de bénéficiaires, couplé à un manque de recettes pourrait mettre le Conseil départemental de la Marne en difficulté. "C’est financièrement dramatique, comme pour tous les départements de France […] Le RSA est payé par le département et normalement remboursé par l’Etat. Sauf qu’entre 2009 et aujourd’hui, l’Etat a oublié d’actualiser son mode de remboursement. Actuellement, là où il devrait rembourser à 100%, il ne rembourse que 55%. Donc il faut que les départements trouvent les 45% qui manquent sur leurs propres ressources", regrette Mario Rossi.

"On n’a pas envie d’augmenter la fiscalité et puis on n’a plus la maitrise financière. On est totalement dépendant des ressources versées par l’Etat et on se retrouve complètement coincés", poursuit le vice-président du Conseil départemental de la Marne. En temps normal, le financement du RSA et de l’insertion représente environ 20% du budget du département, cette année la part consacrée passe à 23%.

Une mise sous tutelle du département ?

Le vice-président du conseil départemental de la Marne met en avant une situation qui réduit sa marge de manœuvre pour le prochain budget 2021, voté il y a quelques jours. "Si l’accroissement du nombre des dépenses reste au même niveau, le Conseil départemental pourrait risquer une mise sous tutelle. Les collectivités n’ont pas le droit de présenter des budgets en déséquilibres. L’Etat fonctionne comme ça avec des emprunts. Nous on fonctionne avec un budget dépenses et un budget recettes équilibré. Donc si on n’a pas de recettes supplémentaires et qu’on a des dépenses supplémentaires, à un moment il y a un effet ciseau et on va faire face à l’incapacité à faire face à nos dépenses", explique Mario Ross