Marne : une aide financière pour soutenir les projets d'hébergements insolites

Passer une nuit dans une yourte, une cabane suspendue ou encore une paillotte sera peut-être bientôt faisable un peu partout dans la Marne. C'est en tout cas ce qu'espèrent Epernay Agglo Champagne, la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne et la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne. Ces trois territoires ont lancé, ensemble, ce mercredi, un appel à projets destinés à tous ceux qui ont une idée d'hébergement insolite -PME, associations et particuliers - avec, à la clé, une aide financière.

Les sept projets qui seront retenus obtiendront chacun 5 000 euros. Un "coup de pouce pour dynamiser l'offre", explique Laure Koupaliantz. Aujourd'hui, dans la Marne, on ne compte qu'une petite dizaine d'hébergements insolites, et la directrice du développement touristique à Epernay Agglo Champagne en est persuadée, ces logements peuvent attirer beaucoup de touristes, notamment des jeunes.

Avec le développement des réseaux sociaux, les gens aiment bien montrer qu'ils ont des vacances différentes. Et puis on a aussi une clientèle qui veut être plus en prise avec la nature. - Laure Koupaliantz, directrice du développement touristique à Epernay Agglo Champagne