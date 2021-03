Marne : une association distribue des "sacs solidaires" aux étudiants les plus précaires

Alors que de nombreux étudiants font face à des difficultés financières à cause de la crise sanitaire, une association châlonnaise organise une collecte de "sacs solidaires" qui contiennent des denrées alimentaires et des fournitures scolaires.

Venir en aide aux étudiants en ces temps difficiles. C'est la mission que s'est donnée "Tous Unis", une association solidaire en ligne basée à Châlons-en-Champagne. Elle organise une collecte de "Sacs Solidaires" au profit des étudiants les plus précaires.

Offrir l'essentiel aux étudiants

L'action était initialement prévue jusqu'au 7 avril. Mais "Tous Unis" à décidé de prolonger les collectes pour une durée indéterminée face à la situation des étudiants. Denrées alimentaires, produits d'hygiène mais aussi fournitures scolaires sont attendus dans les points de dépôts. Les premières collectes de sacs ont commencé la semaine dernière. Laure, présidente de l'association a détaillé sur sa page Facebook les produits les plus demandés. "Des produits d'hygiène, que ce soit pour homme ou pour femme, des produits alimentaires tels que des pâtes, du riz, des boîtes de conserve. Là, nous manquons vraiment de fournitures scolaires, surtout que nous arrivons à la période des partiels."

"Tous Unis" est à l'origine une association présente sur les réseaux sociaux. Les membres se mobilisent aussi de l'autre côté de l'écran pour mener des actions solidaires. Cette présence en ligne permet de rassembler un maximum de membres. "Une dame de Reims ne savait pas que nous organisions cette action et elle a lancé ça de son côté. Et quand elle a découvert que nous avions lancé l'action, du coup, on s'est mis en contact toutes les deux. Donc elle va s'occuper de Reims et nous occuper du reste du département", explique Laure.

Des lieux de collecte dans tout le département

Il est possible pour les Châlonnais de déposer leurs sacs soit à la boutique "Petit Caprice" de la rue de Marne, soit à la marie de Fagnières. Et les premières distributions devraient commencer en début avril. "Le CROUS fera réellement la distribution. La perfection serait que chaque étudiant reçoive un sac solidaire. L'important est vraiment de privilégier les étudiants en précarité. "

Aujourd'hui, 2 zones de dépôts sont situées à Châlons-en-Champagne, et 4 à Reims. Un vient d'ouvrir à Vitry-le-François. Épernay devrait être la prochaine ville à bénéficier d'un lieu de dépôt pour les "Sacs Solidaires".

Pour trouver plus d'informations à propos de cette collecte, rendez-vous sur la page Facebook de "Tous Unis".

