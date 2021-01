Maromme : deux jeunes signent un CDI avec le dispositif 1 jeune, 1 solution

Deux jeunes âgés de 18 et 21 ans viennent de signer un CDI avec le dispositif 1 jeune, 1 solution. Lancé par le gouvernement il y a quelques mois, il doit mieux aider à l'insertion des jeunes dans ce contexte sanitaire et économique.

"Je recherchais du travail depuis février 2020. C'était long ces journées sans rien faire. J'avais envoyé une vingtaine de CV et j'avais reçu deux ou trois réponses", explique d'emblée Anthony, 21 ans. Il vient de signer son CDI à la boulangerie Sophie Lebreuilly à Maromme (Seine-Maritime). Comme beaucoup de jeunes, il a été confronté à la difficulté de trouver un job pendant cette crise sanitaire.

Plus de 300 "emplois francs"* signés en 2020

Le dispositif 1 jeune, 1 solution doit permettre aux nouveaux entrants sur le marché du travail de pouvoir trouver un job avec les acteurs publics comme Pôle Emploi. Et les entreprises. "C'était long cette période, presque un an sans rien faire. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas rappelé, peut-être parce que je n'avais pas assez d'expérience. Et puis, tout était fermé aussi", ajoute Anthony.

Le jeune homme de 21 ans a bénéficié d'un "emploi franc", un contrat en CDD ou CDI pour les jeunes qui viennent de quartier prioritaire. Lui est originaire de Notre-Dame-de-Bondeville. Et a eu la chance de signer un CDI. Tout comme sa collègue Téa, 18 ans. "A 18 ans, signer un CDI j'aurais jamais imaginé, je pense qu'on a beaucoup de chance sachant que beaucoup de jeunes de notre tranche d'âge ont du mal à trouver du boulot, soit sont en CDD ou en intérim", explique-t-elle.

"En 2020, on a eu plus de 300 emplois francs signés en Seine-Maritime", explique le sous-préfet Vincent Naturel. "Plus de 200 contrats d'insertion au mois de décembre", ajoute le directeur territorial délégué de Pôle emploi de plusieurs agences en Seine-Maritime, Frédéric Montandreau. Parmi les secteurs qui recrutent, celui du bâtiment, des transports et dans les services de santé.

*Les emplois francs font partie du dispositif 1 jeune, 1 solution. Il s'agit de contrats en CDD ou CDI destinés à des jeunes venant de quartier prioritaire.