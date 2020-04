Marquages au sol, visières, masques : ce que prévoient les commerçants de Châteauroux

La bonne nouvelle est tombée : à partir du 11 mai, tous les commerces vont pouvoir rouvrir à l'exception des cafés, bars et restaurants. Même si le déconfinement sera progressif, la reprise d'activité est attendue avec impatience. "C'est un très grand soulagement. Plus le confinement dure, plus nous sommes fragilisés. Nous sommes tous enchantés que ça reprenne", souligne Cathie Delvallée, présidente de l'association des Boutiques de Châteauroux.

Les dernières semaines ont évidemment été compliquées. "Deux mois sans aucune rentrée d'argent et avec des dépenses qui continuent à courir, ça fragilise tout commerce", ajoute-t-elle. Les commerçants du centre-ville de Châteauroux élaborent un plan de reprise. La sécurité sanitaire est au centre des préoccupations.

Des protections fournies gratuitement aux commerces adhérents

Dans son discours, le Premier ministre Edouard Philippe a indiqué que les commerçants devront respecter un cahier des charges strict : une limite du nombre de clients dans les boutiques pour respecter la distanciation sociale ; le port du masque recommandé ; la possibilité de refuser l'entrée des clients qui n'ont pas de masque.

Au sein de l'association des Boutiques de Châteauroux, les 129 commerces adhérents vont bénéficier d'une aide importante. "On va fournir des marquages au sol pour délimiter les espaces et des visières de protection pour tous les commerçants et les salariés. Ce sont deux actions gratuites", précise Cathie Delvallée, la présidente.

Et puis de façon individuelle, chaque commerce s'organise pour l'achat de masques et de gel hydroalcoolique.

Tous les gestes barrière seront respectés. On met tout en oeuvre pour que ça se passe bien

Pas de décision collective sur l'obligation du port du masque pour les clients

Pour l'instant, il n'est pas question d'obliger les clients à porter un masque. Aucune décision n'a été prise à ce sujet lors d'une réunion des commerçants du centre-ville castelroussin. En fait, chaque commerce devrait avoir le choix de refuser l'accès à sa boutique pour une personne sans masque.

"C'est le choix de chacun. Mais je pense que beaucoup de Français vont comprendre l'importance de porter un masque. En plus, la Ville de Châteauroux a commandé un masque pour chaque habitant", souligne quand même la présidente des Boutiques de Châteauroux.

Une campagne d'affichage pour soutenir les commerçants en centre-ville

On l'imagine : la reprise va être progressive tout comme le déconfinement. Les commerçants vont donc encourager les Castelroussins à venir dans le centre-ville pour faire leurs achats. "On va faire une campagne de communication : des affiches sur des panneaux, sur les abribus, dans les commerces", confirme Cathie Delvallée.

L'objectif est d'inciter les consommateurs à revenir acheter dans les commerces du centre-ville de Châteauroux

Des clients qui auront aussi un rôle à jouer pour soutenir les commerçants à se relever après deux mois sans aucune entrée d'argent.