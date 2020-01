Marre des appels téléphoniques indésirables, la solution existe, elle est fabriquée en Haute Loire

Avec ce petit boitier électronique baptisé «Clibase», vous allez désormais pouvoir échapper à tous les appels publicitaires qui envahissent de plus en plus nos téléphones fixes

David Montchovet le créateur de "Clibase" et son invention

Haute-Loire, France

Fini les démarchages intempestifs pour un appareil électroménager, une réfection de toiture ou une isolation miracle (et la liste est loin d’être limitative).

Ce boitier a été inventé il y a six ans par l’altiligérien David Montchovet, il était encore à cette époque étudiant en électronique il en a fait depuis son activité principale.

On arrive à éliminer 99% d'appels indésirables et la principale publicité pour nous , c'est le bouche à oreille

Depuis son invention, le petit boitier qui se vend selon les versions entre 55 et 80 euros a fait du chemin.

Alors comment sa marche? Il suffit de brancher le boitier entre votre téléphone et la prise murale et choisir votre mode de discrimination des appels, le boitier fait tout le reste pour éliminer les importuns comme l'explique David Montchovet l'inventeur du boitier "Clibase".

Le premier mode dit de liste noire bloque les appels que vous choisissez de bloquer, il suffit d'appuyer sur le bouton pour bloquer le N° on peut aussi rejeter les appels anonymes, les appels de nuit, les N° étrangers ou les N° spéciaux.

Le petit Boitier "Clibase" © Radio France - Yves Renaud

Il s’en vend pratiquement 250 tous les mois et ce n’est sans doute pas fini.

Sachez en plus que tous les éléments de ce boitier «anti-pub» sont assemblés et pour certains même fabriqués en Haute Loire. A ce jour, les seuls concurrents sur le marché sont des anglais et des américains, mais leurs produits ne sont pas vraiment compatibles avec le réseau téléphonique français, le concept a donc de l'avenir