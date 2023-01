Marsannay-la-Côte : la commune devrait économiser 20.000 euros par an grâce à la coupure des lumières la nuit

L'idée avait été proposée par le conseil municipal des jeunes à Marsannay-la-Côte : couper l'éclairage public chaque nuit de 00h30 à 5h30 pour faire des économies d'énergie. La mesure est adoptée et mise en place dès juillet 2022. "D'après les derniers chiffres que j'ai eu, cela représente une baisse de 44% de consommation d'énergie pour la commune, soit 20.000 euros que nous pourrons économiser chaque année", explique Jean-Michel Verpillot, maire de Marsannay-la-Côte.

ⓘ Publicité

Une mesure nécessaire face à la flambée des prix

"C'est une vraie réussite et nous étions obligés de mettre ça en place de toute façon", poursuit le maire. Et pour cause : la facture d'électricité de la commune a bondi de 25% en trois ans. "En 2019, on était sur 85.000 euros. Là, on est passés à plus de 106.000 euros pour l'année 2022. C'est très inquiétant." Le maire et ses équipes réfléchissent à de nouvelles mesures pour économiser l'électricité mais également le gaz. Là aussi, les dépenses ont considérablement augmenté, passant d'une facture à 146.000 euros pour l'année 2019, à plus de 327.000 euros en 2022. "On fait notre maximum pour économiser. Tous les travaux entrepris dans nos bâtiments communaux font l'objet de recherches d'économie avec la mise en place de leds pour l'éclairage et de menuiseries isolantes pour les portes et fenêtres." La commune a également pour projet de réhabiliter le gymnase Enselme, qui date des années 70 mais également de vendre l'ancienne école élémentaire Langevin devenue une véritable passoire thermique.