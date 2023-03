Marseille : 16 interpellations et 25 policiers blessés après le carnaval de La Plaine

Les carnavaliers étaient 9 000 au plus fort de la journée ce dimanche. Lors du carnaval de La Plaine , certains manifestants ont brûlé leurs chars vers 18h30 et ont commencé à jeter des poubelles, des trottinettes électriques dans le feu. 16 personnes ont été interpellées et 25 policiers blessés. Pour cette 24e édition de ce carnaval militant et autogéré, les carnavaleux dénonçaient la gentrification à Marseille mais aussi la réforme des retraites.

Jets de projectiles et gaz lacrymogènes

Les policiers ont essuyé de nombreux jets de projectiles et ont fait usage de gaz lacrymogènes, selon la préfecture de police. 25 d'entres eux ont été blessés. Samedi, la police a dû intervenir pour un feu de palettes sur la Plaine.