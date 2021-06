Marseille : Benoît Payan annonce un plan de rénovation pour 200 écoles réfléchi avec Matignon

Quelques 200 des 472 écoles de la ville sont concernées par ce grand plan de rénovation. Benoît Payan, le maire socialiste de Marseille, a rencontré mardi 8 juin le Premier ministre Jean Castex pour évoquer un plan d'action sur dix ans.

"Certaines écoles sont en situation d'urgence absolue, d'autres en situation d'urgence, d'autres en situation critique, d'autres encore à rénover partiellement, d'autres à construire ou reconstruire", détaille le maire de Marseille à l'AFP. Il évoque de nouveau un budget de plus d'un milliard d'euros pour un plan "de longue haleine".

Ce chantier, c'est comme si on avait à reconstruire une ville de 20.000 habitants de A à Z et, en matière d'énergie, on obtiendra une économie équivalente à la consommation d'une ville comme Forcalquier (5.000 habitants). - Benoît Payan, maire socialiste de Marseille