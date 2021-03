Marseille abandonne le projet du plus grand hôpital privé de France

"C'est une grande satisfaction, un soulagement. On est vraiment très, très content. Je pense que le travail mené depuis plus de deux ans a payé". Après l'annonce officielle par la ville de Marseille de l'abandon de ce projet très contesté, Cécile Vignes ne boude pas son plaisir. La présidente de l'association "nos quartiers demain" a gagné.

Soulagement donc pour tous les Marseillais mobilisés contre ce projet présenté comme le "plus grand hôpital privé de France" qui aurait pu voir le jour sur deux hectares d'un terrain municipal à l'abandon, quartier Saint-Barnabé, dans le 12e arrondissement.

Un projet immobilier soutenu par l'ancienne majorité de droite

L'idée d'un promoteur immobilier varois était de fusionner les établissements de santé Vert Coteau et Beauregard en construisant un seul bâtiment d'environ 60.000 mètres carrés, comprenant 700 lits et un héliport. Le tout sur deux hectares, situé sur le terrain de l'ancien collège Louis Armand, fermé à cause de la présence d'amiante. Et depuis abandonné.

La friche de l'ancien collège Louis Armand dans le 12e à Marseille doit être désamiantée puis détruite. © Radio France - Fred Chapuis

Deux hectares de friche et même près de quatre hectares au total à réhabiliter. La mairie lancera dans les prochains jours une consultation citoyenne et un appel à idées. "Il faut arrêter de penser les projets tout seul, insiste Mathilde Chaboche, adjointe au maire de Marseille, chargée de l'urbanisme.

"Pour moi un bon projet, c'est un projet où la rencontre entre l'architecture et le propos d'un projet précis, rencontre un territoire où il est pertinent, où il vient s'insérer harmonieusement et où il fait du bien aux quartiers et aux habitants. Ce n'était absolument pas le cas de ce projet qui, par son surdimensionnement, par ses caractéristiques architecturales et par l'ensemble des nuisances qu'il allait provoquer dans ce quartier déjà très urbanisé, était vraiment une absurdité".

Un projet alternatif à taille humaine

Alors à quoi pourrait ressembler le site à l'avenir ? L'association "nos quartiers demain" avance des idées qui reviennent le plus souvent auprès des habitants consultés. "Ils ont exprimé le besoin de lien social, rappelle la présidente Cécile Vignes, le besoin d'un lieu agréable à parcourir, le besoin d'un lieu ouvert sur le 4e, le 11e et le 12e arrondissements, avec un forum où il pourrait y avoir des discussions, des conférences, des pièces de théâtre, de l'animation culturelle. Nous on veut que ce lieu vive !"

L'élue municipale Mathilde Chaboche ne s'avance sur aucune date. Il faut dire qu'avant toute chose, l'urgence, rappelle Yannick Ohanessian, l'adjoint chargé de la sécurité, "est d'évaluer le coût du désamiantage puis de la démolition". Un chantier estimé à plus d'un million et demi d'euros selon plusieurs sources.