Marseille inflige à Emmaüs une amende de 4285 euros

Marseille, France

L'amende de la ville de Marseille est arrivée cette semaine au centre Emmaüs de la Pointe Rouge. Dans un courrier recommandé, l'adjointe LR au maire déléguée aux emplacements publics inflige à l'association un amende de 4285 euros. Motif : 279 affiches collées en juin dernier à l'occasion des Etats Généraux de Marseille. Marie-Louise Lotta estime que "ce type d'affichage aussi incivique qu'irrégulier constitue une infraction à la réglementation sur la publicité". Comme une soixantaine d'autres associations, Emmaüs avait participé à ce forum consacré aux urgences sociales à Marseille.

15 euros d'amende par affiche illégale

Le responsable d'Emmaüs Pointe Rouge estime que la municipalité veut ainsi "punir" l'association. "C'est de la provocation, affirme Fathi Bouaroua. Nous sommes en désaccord depuis longtemps sur la gestion des logements, de l'eau et surtout sur la gestion des pauvres." Emmaüs a notamment fustigé la politique de Jean-Claude Gaudin avant et après les effondrements dramatiques de la rue d'Aubagne.

A l'Hôtel de ville, les explications sont nettement différentes. "Est-ce qu'Emmaüs a aussi le droit de griller les feux rouges ?" demande Marie-Louise Lotta. "Tout affichage sauvage est interdit et verbalisable. J'ai taxé tout le monde, même les miens pendant les campagnes électorales. C'est comme ça". Selon une délibération du conseil municipale de 2012, chaque affiche illégale est facturée au prix unitaire de 15 euros.

Les costumes du maire

Les premières tensions entre Emmaüs et la ville de Marseille remonteraient à l'année 2011 avec la publication d'un arrêté "anti-mendicité" dénoncé par Emmaüs. Après avoir refusé de "A partir de ce moment là, le maire n'est plus jamais venu nous voir, raconte Fathi Bouara. Pourtant, il nous amenait chaque année ses anciens costumes. Maintenant c'est terminé".

Le responsable d'Emmaüs à Marseille affirme qu'il ne paiera pas l'amende. "Avec ces 4285 euros, on peut faire tellement de choses, dit Fathi Bouara. On peut par exemple servir pendant deux mois chaque matin des cafés et des fruits aux SDF. Ça soulage et ça permet de survivre". Quelques heures après avoir reçu l'amende de la ville, Emmaüs Pointe Rouge a ironisé sur les réseaux sociaux : "Merci pour le cadeau de Noël !" L'association en profite pour rappeler qu'elle organise le week-end prochain sa grande vente de Noël