A Marseille, l'hôpital malade

Les syndicats des hôpitaux de Marseille tirent la sonnette d'alarme: manque d'effectifs, de moyens, conditions de travail difficiles et dégradation de soins. L' AP-HM ( Assistance publique-Hôpitaux de Marseille) vient de communiquer sur ses finances. Les hôpitaux publics de la ville affichent à ce jour 400 millions d'euros de déficits cumulés et plus d'un milliard d'euros de dette.

Du côté de la direction on minimise. On parle de quelques "difficultés", de problèmes empoisonnent le fonctionnement quotidien des hôpitaux et qui nécessitent des réorganisations.

Situation financière dégradée mais ambitions importantes

Mais Catherine Geindre, la directrice générale de l'AP-HM, a tout de même dévoilé à la presse "des ambitions très importantes pour l'Assistance publique " malgré sa situation financière "extrêmement dégradée, beaucoup plus que n'importe quel autre CHU métropolitain." Catherine Geindre parle ainsi de "perspectives extrêmement positives comme l'AP-HM en attendait depuis 10 ans. "

L'AP-HM veut "acheter mieux et moins cher" et "améliorer la gestion des ressources humaines" notamment en réduisant l'absentéisme. Un projet de modernisation va débuter dans les mois qui viennent , accompagné financièrement par l’état , à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros

Colère des sydicats

La situation est particulièrement tendue depuis plusieurs mois entre direction et syndicats. Ces derniers expriment leur inquiétude sur la situation.Ils dénoncent le traitement du personnel, le manque d'effectifs, de moyens, les conditions de travail difficiles et la dégradation de soins qui en découlent. Depuis novembre, plusieurs syndicats ne siègent plus au sein d'un certain nombre d'instances officielles.

Selon l'AP-HM, le contrat de retour à l'équilibre n'aurait "pas d'impact sur l'emploi" et n'entraînerait pas de plan social.