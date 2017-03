La grève du ramassage des ordures va-t-elle durer jusqu'à lundi à Marseille ?

Depuis le début de la semaine, les déchets s'entassent dans cinq arrondissements de Marseille. Une grève à l'initiative de la CGT. Elle pourrait se poursuivre ce week-end.

Des bennes qui débordent en centre-ville, c'est une image récurrente à Marseille. D'énormes progrès ont été réalisés ces dernières années, en matière de propreté. Mais voilà un nouveau mouvement de mécontentement depuis le début de la semaine. Un mouvement lancé par le syndicat CGT des agents territoriaux de la métropole Aix-Marseille-Provence.

En fait, les agents ont bloqué à plusieurs reprises le garage de la Cabucelle, dans le 15e arrondissement où sont garés les camions-bennes. Les grévistes ont bloqué la sortie de plusieurs véhicules.

Les chauffeurs revendiquent notamment des primes et exigent le retrait de sanctions infligées après un droit de retrait.

"Plus le conflit tarde, plus ceux qui ont commencé n'ont plus rien à perdre. Ce week-end ça va être mort. J'ose espérer qu'on aura aujourd'hui des réponses de l'administration ; je ne sais pas si elles seront convaicantes. Mais qu'on ait au moins un début de discussion et de négociation." Eric Rabito, responsable CGT sur la métropole