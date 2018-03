Marseille, France

Après Les Terrasses du Port, la Valentine, Les Voûtes de la Major.... un tout nouveau centre-commercial ouvre ses portes ce jeudi à 9h30. Le centre commercial le Prado était inauguré ce mercredi, juste à côté du stade Vélodrome.

Le plus grand Zara de la région PACA

Il fait 23 000 m2 de surface, il compte 40 enseignes réparties sur 5 étages. Parmi ces boutiques, on peut trouver le plus grand Zara de la région. Il y a aussi 760 places de parking pour se garer. Un bonheur pour les adeptes du shopping mais un cauchemar pour les commerçants du centre-ville.

Un cauchemar pour les petits commerçants

"On aimerait une vraie redynamisation de l'hyper-centre pour être à concurrence égale avec ce nouveau centre. On veut des progrès au niveau de la propreté et du stationnement. On va redemander à nos élus un coup d'accélérateur pour le centre-ville", prévient Guillaume Sicard, président de la Fédération Marseille Centre, l'association de commerçants du centre-ville.

Les photos de l'inauguration du Prado. © Radio France - Corrine Blotin