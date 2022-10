Marseille : le parking de Belsunce transformé en jardin public, grossistes et commerçants en colère

Un manque à gagner qui fait peur aux commerçants et grossistes du quartier Belsunce à Marseille. Ce jeudi 13 octobre, près de 450 commerçants ont manifesté leur colère contre la transformation du parking de 80 places en jardin public. Des travaux lancés par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence qui les inquiètent : ils redoutent que les clients ne puissent plus venir récupérer leurs marchandises auprès des grossistes et que les commerçants du secteur perdent des clients.

"Ils ne tuent pas que les grossistes"

Des palissades sont déjà installées pour préparer le chantier. Certains commerçants affirment que leur chiffre d'affaires a déjà considérablement baissé : "Ils ne tuent pas que les grossistes, regrette Ali Timizare, qui travaille depuis 25 ans dans le secteur. Les petits commerçants bénéficient aussi de tous ces gens qui viennent acheter en gros et qui y restent la journée."

Selon lui, tous les commerçants du secteur vont perdre des clients, du boulanger au restaurateur, en passant par le bijoutier. "Quand les gens vont venir ici et qu'ils ne vont pas trouver de place, après avoir tourné dix fois, ils ne vont pas revenir et trouver un autre fournisseur'", s'inquiète le commerçant.

Une concertation menée dans les règles

Pour Thérèse Basse, vice-présidente de l'association des commerçants et artisans de Belsunce, invitée de France Bleu Provence , les commerçants grossistes de Belsunce, "conscients des enjeux", ont accepté qu'il y ait "ce fameux jardin, tout en conservant des places de stationnement". Selon elle, des propositions ont été faites, comme celle de maintenir le parking ouvert jusqu'à fin octobre, "le temps que des solutions alternatives se mettent en place."

La vice-présidente assure qu'il y a des possibilités de créer de nouvelles places, "mais pas des déposes minutes de 10 ou 30 minutes, il faut au moins une demie journée, pour faire le tour des grossistes." La Métropole d'Aix-Marseille-Provence assure de son côté que toute la concertation a été menée dans les règles, avec des réunions avec les différentes parties concernées.