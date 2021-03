Martigues, est la troisième ville de France en matière de dépenses par habitant

C'est une étude de l'association "contribuables associés" qui place la "Venise Provençale" à la troisième place derrière Paris et Nanterre.

Avec une dépense de 2344 euros par an et par habitant, Martigues se classe troisième derrière Nanterre en région parisienne et Paris qui consacre 2706 euros par habitant

Dans cette étude, Martigues apparait dans le même temps à la 13eme place des villes "ayant la fiscalité la plus faible"

Une juste dépense des fonds publics et une dette divisée par deux - Gaby Charroux

Les habitants de Martigues profitent de cette "générosité" municipale, pratique du sport et de la musique gratuite pour les moins de 16 ans et une gestion municipale de la crèche jusqu'aux pompes funèbres se félicite le maire de la ville Gaby Charroux.

Le maire qui rappelle aussi qu'en un mandat il a divisé par deux l'endettement de la ville.