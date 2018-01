Lille, France

A Lille, Martine Aubry a félicité les syndicats pour avoir fait échouer le projet de rupture conventionnelle collective.

L'entreprise nordiste d'habillement souhaitait utiliser ce nouveau dispositif des ordonnances Travail pour procéder à 208 suppressions de postes.

Mais comme il n'y a pas eu d'accord majoritaire des syndicats, Pimkie ne pourra pas utiliser la rupture conventionnelle et devra passer par un plan de départs volontaires, plus contraignant pour l'entreprise, mais plus protecteur pour les salariés.

Pour en parler, la maire de Lille est l'invitée de France Bleu Nord ce matin à 7h50.