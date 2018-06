Isère, France

Le sondage Odoxa/Leetchi pour France Bleu et la presse régionale place Auvergne-Rhône-Alpes sur le podium des régions les plus généreuses. Et les Français ne donnent pas seulement de l'argent : ils s'engagent également dans des associations et consacrent du temps aux autres. Il y a en Isère 25 000 associations nous rappelait ce mardi matin Martine Kohly. La vice-présidente du Conseil départemental en charge des sports et de la vie associative était l'invité de France Bleu Isère à 7h50.

S'engager pour quelques heures ou quelques mois

Si les retraités sont particulièrement actifs dans le secteur associatif, Martine Kohly souligne aussi l'intérêt de plus en plus marqué des jeunes pour le bénévolat. Le plan jeunesse lancé en 2016 par le Département vise justement à leur faciliter l'accès au monde associatif. "On s'est demandé comment rapprocher les jeunes du monde de l'engagement, de la citoyenneté", insiste l'élue qui fait aussi le constat qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas forcément prêts à s'engager sur plusieurs années. "Ils s'engagent sur quelques heures, sur quelques mois.", relève Martine Kohly qui relie ce phénomène à l'instabilité de leurs situations - financières ou géographiques. Car ces jeunes qui débutent dans la vie active sont souvent amenés à déménager.

250 bénévoles pour la Coupe du monde féminine de football à Grenoble en 2019

Le Département veut aussi impliquer les bénéficiaires du RSA (Revenu de solidarité active). Ils sont encouragés à s'engager note Martine Kholy : "C'est un excellent moyen de découvrir le monde associatif". Mais l'objectif du Département, c'est d'initier et d'encourager tout un chacun au bénévolat. C'est dans cette optique que la plateforme numérique Isère bénévolat a été conçue, en partenariat avec France bénévolat. Le concept ? Les associations iséroises publient des offres de bénévolat destinés à ceux et celles qui souhaitent donner de leur temps et partager leurs compétences. "Un peu comme pour l'emploi", explique Martine Kohly. Depuis son ouverture en janvier, 250 offres ont été postées sur la plateforme, vues par 1500 personnes selon la vice-présidente en charge du sport et de la vie associative. Et les défis sont loin d'être terminés : le prochain grand rendez-vous, ce sera la Coupe du monde féminine de football de 2019. "On cherche 250 bénévoles pour l'événement", annonce Martine Kohly.

Le secteur associatif serait-il un moyen pour l'État et les collectivités de sous-traiter une partie de leurs prérogatives? "Non, assène Martine Kohly. Mais la collectivité ne pourrait pas assurer tous ces services. Les associations sont un complément des services de l'État." Le domaine associatif couvre un immense panel de compétences : des chauffeurs, des boulangers, des animateurs... L'Isère est riche de cette diversité.