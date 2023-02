Martinvast dans le Top 3 des meilleurs villages de France : ses habitants expliquent pourquoi

C'est une grande fierté pour les Martinvastais : selon l'association Villes et villages où il fait bon vivre , leur commune atteint cette année la troisième place du classement, catégorie "villages de moins de 2.000 habitants". Le palmarès a été publié dans le JDD ce dimanche.

ⓘ Publicité

À lire aussi Découvrez le classement 2023 des villes et villages où il fait bon vivre en France

Une ambiance familiale

Or, ici, ce classement est tout sauf anecdotique : "On en cause entre nous, on est content ! Il faut venir vivre chez nous, mais pas trop nombreux parce qu'on aime être tranquilles," sourit Jean-Pierre, venu acheter son pain dans la seule boulangerie du village.

Le retraité, 43 ans de vie à Martinvast, apprécie la tranquillité du village, ainsi que son ambiance. "Tout le monde se parle, tout le monde se dit bonjour, c'est comme si c'était une grande famille Martinvast", raconte Jean-Pierre.

Odile, qui a posé ses valises il y a 11 ans désormais, salue ses amies à l'entrée de la boulangerie et appuie : "Tout le monde est sympa, on s'est bien intégrés, et puis regardez cette vue sur le Bois du Mont du Roc!", apprécie la jeune retraitée.

Des commerces en nombre

Ce qui fait la particularité de Martinvast, ce sont aussi ses commerces, nombreux pour un village d'à peine 1.300 habitants : boulangerie, esthéticienne, garagistes, auto-école. "On a la pharmacie, quatre médecins généralistes", ajoute Odile, qui n'a aucun mal à se faire soigner, sans oublier la crèche, et les bus pour ses enfants et petits-enfants, "bien pratiques" pour rejoindre Cherbourg qui n'est qu'à quelques kilomètres. "On peut y aller facilement", précise Suzanne, qui s'est installée à Martinvast il y a 92 ans.

Pour la boulangère, Aline, qui vit à Brix, "il y a tout à proximité à Martinvast, et c'est ça qui fait qu'on y est bien". La jeune femme explique d'ailleurs qu'elle a cherché pendant deux ans une location dans la commune, sans succès : "avec un budget de 600 euros par mois, alors qu'il fallait bien 1.000 euros pour se loger ici", hausse-t-elle les épaules.

D'ailleurs, selon la FNAIM (Fédération Nationale de l'Immobilier), le prix du m2 est en forte augmentation depuis trois ans dans la commune : environ 13% de hausse.