Martres-Tolosane : 100 millions d'euros pour que la cimenterie Lafarge fasse peau neuve

Les travaux sont en cours à la cimenterie Lafarge Holcim de Martres-Tolosane, au sud de la Haute-Garonne. Le groupe a investi 100 millions d'euros pour remplacer les deux fours existants par un nouveau four. Il doit permettre de gagner en productivité et de réduire l'impact environnemental.

La cimenterie Lafarge est en pleine révolution à Martres-Tolosane. Cette usine transforme le calcaire en ciment depuis 1956 et elle va continuer à le faire car le groupe Lafarge, qui s'est rapproché désormais du groupe Holcim, a investi 100 millions d'euros pour transformer et moderniser le site. C'est le plus gros investissement fait par le groupe depuis 40 ans.

Un impact réduit sur l'environnement

Les travaux sont en cours et doivent être terminés d'ici septembre 2020. L'idée est de remplacer les deux fours actuels par un nouveau four dernier cri qui permettra des gains de productivité, le maintien des 130 emplois sur le site et qui permettra également de "réduire l'impact sur l'environnement" explique le directeur général France du Groupe Lafarge Holcim, François Petry .

Aujourd'hui on utilise surtout des pneus pour la combustion. © Radio France - Vanessa Marguet

Aujourd'hui, les deux longs fours existants utilisent des pneus entiers comme combustible. Le nouveau four qui sera en place dans un peu plus d'un an permettra lui de valoriser davantage de déchets, d'après le directeur de l'usine.

On va avoir un four plus court, en deux parties, avec une tour d'une centaine de mètres dans laquelle on pourra mettre du combustible à plusieurs étages. Cela va nous permettre de mettre des combustibles plus difficiles à brûler comme des pneus déchiquetés, comme du bois, comme les déchets qu'on trouve dans les bennes pour encombrants des déchetteries - le directeur de l'usine Jean-Louis Sibioude.

Les emplois maintenus

Ce projet semble mettre tout le monde d'accord. Du côté des syndicats, le délégué central FO Yohann Guet explique que "tout le monde est à fond, c'est enthousiasmant, c'est un projet d'avenir". Les 130 emplois seront en effet maintenus sur le site et les travaux créent également de l'activité sur la période du chantier, l'équivalent de 250 équivalent temps plein.

Les syndicats avaient eu peur il y a deux ans que le site ferme, mais c'est bien celui-ci qui a été choisi par le groupe pour investir, car il y a des débouchés pour le ciment dans la région, entre les travaux du métro à Toulouse, le lycée de Cazères et de nombreux autres projets.

