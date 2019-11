L'entreprise guérétoise de confection Marynap ouvre ses portes et lève le voile sur son succès

Après avoir traversé un dépôt de bilan et une liquidation judiciaire, le spécialiste de la confection d'uniformes a diversifié son activité depuis quelques années. Et ça marche plus que jamais. Trois journées portes ouvertes sont organisées jusqu'à dimanche

Guéret, France

On se croirait dans une maison de poupée. De gigantesques rouleaux de tissus de toutes les couleurs, des peluches pour bébés, des coussins aux motifs végétaux.

Les visiteurs défilent dans l'usine de fabrication de Marynap. Et certains font du chemin pour venir.

"Je veux acheter des bouts de tissus pour fabriquer des tabliers. C'est pour le club amitié de Boussac" affirme cette cliente. Un peu plus loin, une autre cliente, venue de Marsac, cherche du tissu pour fabriquer des tapis de belote. Et c'est surtout le prix qui l'a intéressée. "Normalement, c'est 10 euros par tapis. Et là on me propose 40 tapis pour 59 euros" déclare-t-elle, enjouée.

Les coussins aux imprimés végétaux © Radio France - Samuel Monod

De la prestation à la fabrication

Marynap est née il y a 11 ans. L'entreprise a été lancée par deux ex-couturières de l'entreprise "Laurestel" placée en liquidation judiciaire. Six salariées travaillent dans la société désormais.

Marynap a commencé en créant les costumes, il y a cinq ans, de la série "Versailles", diffusée sur Canal Plus.

"Avant cela, c'était très difficile, puisque c'était de la prestation de services que l'on faisait, uniquement pour des clients parisiens" raconte Maryse Mathivet, la gérante.

"Puis on a réussi à diversifier l'activité" continue Estelle, son associée. "Maintenant, on fabrique nous même nos produits. Et surtout, on élargit notre clientèle. Vous trouverez des accessoires pour bébés : bavoirs, peluches, lingettes lavables, etc. On est obligées d'être polyvalentes pour s'en sortir. Et c'est ce qui fait notre force" conclut la jeune femme.

Les innombrables rouleaux de tissus de toutes sortes (coton, sherpa...) © Radio France - Samuel Monod

Sans oublier les réseaux sociaux, qui ont participé à la reconnaissance de cette entreprise. Tous ces facteurs ont permis à Marynap d'ouvrir deux boutiques supplémentaires, à Sarlat dans le Périgord, et à Argenton-sur-Creuse, dans l'Indre.

Maryse aimerait en ouvrir d'autres, mais "le coût de la main d'oeuvre devient trop cher. On a une bonne protection sociale, mais en parallèle, on paye beaucoup trop de cotisations. Ça nous bloque, donc on se débrouille entre nous. On fait des heures en plus, et finalement, cette entreprise, c'est devenu notre vie" indique-t-elle.

Marynap a réussi sa mue, notamment grâce à la fabrication d'accessoires pour bébés (serviettes, peluches, etc) © Radio France - Samuel Monod

Si vous avez envie de visiter l'usine de fabrication (pour trouver un cadeau de Noël original par exemple), les trois journées portes ouvertes ont commencé ce vendredi, et se terminent dimanche 1er décembre.