Masaki Nagao nouveau chef du Duende, à Nîmes

L'établissement ouvert à Nîmes en 2019, Pierre Gagnaire a d'abord confié les cuisines du Maison Albar Hotels – L’Imperator (Duende, brasserie L’Impé et Bar Hemingway) à Nicolas Fontaine, nîmois d’origine, depuis plus de 10 ans à ses côtés. Avec eux : Gabriel Lonca (directeur de salle), Julien Caligo (chef de cuisine), Logan Thouillez (chef sommelier) et, quelques mois après, Alexandre Brusquet (chef pâtissier). Depuis, le Duende a déjà gagné une 2ème étoile Michelin en 2022, reconduite en 2023.

Julien Caligo a décidé de voler de ses propres ailes, et de se lancer en ouvrant son propre restaurant dans la Vaunage.

Pour succéder à julien Caligo, Pierre Gagnaire et Nicolas Fontaineont choisi le Chef Masaki Nagao. Venu du Clarence (deux étoiles au Guide Michelin depuis 2017 et classé 28ème par The World’s 50 Best Restaurants en 2022) puis de Vantre, il rejoindra l’équipe du Duende en juin 2023, en tant que Chef de Cuisine.