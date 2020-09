Masque : "On prend les entreprises pour des imbéciles" estime la présidente de la CPME 85

Marie-Agnès Mandin, la présidente de la CPME de Vendée a reçu le protocole sanitaire pour les entreprises hier soir, pour une application ce mardi matin. _"C'est beaucoup trop tard. Il y avait des projets de protocoles mais la dernière mouture à 20h hier soir, c'est prendre les entreprises pour des imbéciles"estime la présidente de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de Vendée. Ce protocole est un document de 25 pages "un peu complexe" estime Marie-Agnès Mandin. "Le protocole parle de ventilation des locaux, une bonne ventilation mais qu'est ce qu'on appelle une bonne ventilation ? Les pauses, quelques pauses dans les open spaces pour enlever le masques mais qu'est est ce qu on appelle quelques pauses ?"_ s'interroge la présidente de la CPME de Vendée.

"Des contraintes largement supérieures à celles du confinement"

Pour la présidente de la CPME 85, avec ce nouveau protocole, "on arrive à des contraintes largement supérieures à celles du confinement". Marie-Agnès Mandin prend son cas personnel en exemple, "On est deux collaboratrices dans un bureau. On est séparé par une cage d’escalier avec dix mètres entre nous. Je trouve ridicule d'obliger de porter un masque sans qu'il y ait personne d'autre dans le bureau", commente Marie-Agnès Mandin.