Masque et pass sanitaire en station "ne vont pas gâcher le plaisir de la glisse, vu la neige qui est tombée"

Invité de France Bleu Isère à la veille du lancement de la saison de ski dans les stations, Laurent Reynaud, le délégué général de Domaines Skiables de France (DSF) qui regroupe les exploitants de remontées mécaniques. On a évoqué notamment avec lui l'obligation de présenter un pass sanitaire pour aller en station et l'obligation de porter le masque dans les téléphériques, télécabines et télésièges et dans les files d'attente.

De nombreuses stations vont donc ouvrir ce week-end. Et bonne nouvelle, la neige est là ! Elle est abondante pour un début de mois de décembre ?

Oui, absolument. Il y a eu pas mal de couches nuageuses au dessus desquelles il fallait passer pour aller voir les sommets. Mais vous le voyez aujourd'hui que les sommets sont tout à fait dégagés, la neige est tombée en basse altitude. Elle est présente sur tous les massifs, Belledonne, Vercors, Chartreuse, et dans l'Oisans, évidemment. Et la plupart des stations qui s'y trouvent en Isère sont ouvertes ce week-end. Ça nous fait grand plaisir, parce que l'année dernière aussi, la neige était là. Mais on n'avait pas pu en profiter autant, parce qu'on n'avait pas pu faire de ski alpin. Donc, cette fois ci, c'est là, il faut y aller !

Avec quand même une saison particulière, puisqu'il y a des mesures sanitaires à appliquer : masque obligatoire dans les remontées et dans les files d'attente, pass sanitaire pour aller en station. Est-ce que le décret qui impose ces mesures est sorti?

Oui, effectivement, puisqu'il faut bien parler de ces nouveautés cette année, de ces mesures sanitaires. Donc, vous les avez résumées, le décret est sorti vendredi dernier. Il est applicable à partir de ce samedi. Donc ce sera pour tout le monde, y compris pour les professionnels. Je pense pas que ça gâche le plaisir de la glisse. Vu les quantités de neige qui sont tombées. Je pense que chacun fera ce petit sacrifice pour le masque. Le plus simple, c'est encore d'avoir un tour de cou homologué Covid. On va peut s'en faire offrir pour Noël. On trouve ça dans les magasins de sport. C'est encore plus simple, plutôt que de devoir mettre un masque derrière les oreilles, ce qui est un peu plus compliqué quand on est dans les files d'accès aux remontées mécaniques et sur les remontées mécaniques.

Et pour ce qui est du pass sanitaire, il est obligatoire pour les clients, mais aussi pour le personnel qui est en contact avec le public. La CGT parle de 2.000 saisonniers qui ne pourront pas prendre leur poste parce qu'ils ne sont pas vaccinés et qui ne veulent pas faire de tests tous les jours avant leur prise de service. Est ce qu'il va manquer du monde dans les remontées ou les services de pistes?

Alors d'abord, pour vos auditeurs. Il faut dire que le pass sanitaire n'est obligatoire qu'à partir de 12 ans, et même 12 ans et deux mois pour être précis. Pour ceux qui fêtent leur anniversaire dans le courant de l'hiver, ça peut être important. Après, vous avez raison, les salariés des Domaines skiables, dès lors qu'ils sont en contact avec le skieur, avec le client, doivent eux mêmes être titulaires d'un pass sanitaire. C'est vrai que quelques salariés avaient pris du retard dans le schéma vaccinal parce que, quand on habite en montagne, on a moins de pass sanitaire que quand on habite en ville. Et donc, tous ceux qui sont prêts à rentrer dans un schéma vaccinal, nous les accompagnons en tant que professionnels et ils pourront rapidement compléter entièrement leur schéma vaccinal. Les autres, effectivement, s'ils sont en contact avec les clients, ce qui n'est pas le cas non plus de tous nos salariés, nous quittent malheureusement.

Et ça va occasionner des manques, une pénurie de saisonniers ?

Ponctuellement, ça peut effectivement être le cas. Mais d'abord, c'est du gâchis pour des gens qui ont une vraie compétence ne pas pouvoir continuer à effectuer ce travail qui est souvent une passion, des gens qu'on a formés. Mais voilà, on n'est pas là pour discuter les contraintes sanitaires. Elles s'appliquent à tout le monde. On sait tous la situation dans laquelle nous sommes,, dans laquelle sont les soignants aussi. Il faut y penser et chacun doit faire un effort. Donc c'est bien volontiers que les domaines skiables le font. Je suis sûr que pour nos clients aussi, la présentation d'un pass sanitaire potentiellement aux caisses des remontées mécaniques et puis au départ de certaines remontées en bas de stations ne sera pas un vrai souci.

Une dernière question est ce que la saison blanche de l'année dernière a gelé les investissements en station?

Oui et non. C'est sûr qu'on n'efface pas une saison comme celle-là, malgré les indemnisations qui ont pu accompagner le très fort préjudice social, économique et territorial pour le territoire de montagne. Ça ne remplace pas une vraie saison, donc les investissements ont été impactés. Mais nous, on croit au ski, on aime le ski et on sait que les Français ont très envie de skier. C'est le cas, en particulier, en ce début de saison. On a malgré tout poursuivi un certain nombre d'investissements et le niveau d'investissement, bien qu'en baisse, a était soutenu l'été dernier, pour pouvoir accueillir justement tous les skieurs dès le début de cette saison qui s'annonce magnifique.