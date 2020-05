Masques en supermarchés : les clients niçois dévalisent les stocks

À vos masques ! Prêt ! Portez ! À une semaine du déconfinement, les enseignes de grande distribution proposent désormais à la vente des masques de type chirurgicaux ou en tissu pour leurs clients. Exemple dans les magasins Carrefour : 175 millions de masques ont été commandés et sont en cours de livraison dans toutes les enseignes du pays, quelles soient en zone rurale ou en ville.

Des stocks très minces, déjà pris d'assaut

Mais dans ce magasin niçois du centre-ville, les clients se massent déjà pour récupérer leurs précieux masques. Ils sont vendus par boite de cinq. Le gérant du magasin Carrefour Market du bas de Cimiez a donc du s'organiser.

"On vend 250 lots par jour, et généralement à midi tout est parti. La vente se fait le matin et on réapprovisionne le lendemain"

Car Daniel Sberna le sait, il n'aura pas suffisamment de stock pour tous ses clients. Il détient 6.000 masques à écouler sur sept jours. Des règles ont donc été énoncées.

"Pas plus de deux paquets de cinq masques vendus au même client."

À quel endroit du magasin ?

Près des caisses à la sortie du magasin pour pouvoir mieux contrôler la vente des masques.

La vente de masques s'effectue près des caisses © Radio France - Daniel Sberna pour Radio France

Quel coût ?

Environ 60 centimes le masque pour chaque enseigne.

Autres magasins où les masques sont venus ?

Intermarché

L’enseigne a annoncé avoir commandé 90 millions de masques chirurgicaux.

À quel prix ? 29,54 euros la boîte de 50, soit 59 centimes l’unité.

Les premières boîtes iront aux clients qui possèdent la carte de fidélité : ils peuvent déjà réserver leurs masques par mail. Pour les autres, un système de réservation est mis en place via le site Internet. Le retrait se fait sur inscription à des créneaux horaires définis.

Leclerc

Combien en stock ? 170 millions de masques commandés.

À quel prix ? Environ 60 centimes, le masque chirurgical d’ici le 11 mai et au-delà. Le prix des masques lavables et réutilisables sera compris entre 2 et 3 euros.

Monoprix

La boîte de 50 jetables est à 29,90 euros, celle de 10 à 6,90 euros. Le lot de deux masques en tissu sera vendu 4,40 euros.

Combien par personne ? Ils sont vendus en caisse, en parapharmacie ou à l’accueil du magasin. L’achat est limité à une boîte de masques jetables ou deux lots de masques en tissu par passage en caisse.

Casino

Les masques chirurgicaux sont vendus par boîtes de 50 masques dans les supers et hypermarchés Casino.

À quel prix ? La boîte de 50 masques jetables est vendue à 29,54 euros (soit 0,59 euro pièce). Un lot par semaine et par personne.

Lidl

100 millions de masques chirurgicaux ont été commandés.

À quel prix ? Le masque à usage unique est vendu à 60 centimes (soit 30 euros la boîte de 50 et 6 euros la boîte de 10). Une boîte de 50 maximum.