Masques FFP2 : le fabricant roannais Valmy réappuie sur l'accélérateur

Valmy, un des rares fabricants français de masques FFP2, basé à Mably près de Roanne (Loire) s'organise pour augmenter sa production et répondre à la demande repartie à la hausse.

"Depuis lundi, nous recevons beaucoup d'appels... Jusqu'à 70 par jour pour les masques FFP2. C'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, certains de nos clients, des grossistes, nous disaient qu'ils n'en rachetaient pas car ils n'étaient pas sûrs d'écouler leur stock. Puisqu'on ne leur demandait que du masque chirurgical. Et cette semaine, ils me rappellent pour passer commande, car ils se rendent compte qu'ils n'en auront pas assez", raconte Audrey Gianone, la directrice commerciale et administrative de Valmy Industries.

L'usine de Mably, près de Roanne, a rapidement senti l'impact de la décision italienne de rendre obligatoire les masques FFP2 dans les lieux clos.

L'usine Valmy de Mably peut produire jusqu'à vingt millions de masques FFP2 en un mois. © Radio France - ER

Préparatifs pour que ça tourne dès lundi

Du coup, l'usine de Mably, près de Roanne, s'organise pour augmenter la production de ces masques à particules dès lundi prochain. En cette fin de semaine, des machines étaient en maintenance et les matières premières installées au plus près des lignes de production pour pouvoir redémarrer à plein régime la semaine suivante.

"Nous rappelons d'anciens CDD. Et l'on vient d'embaucher deux personnes qui n'ont jamais travaillé chez nous, ni dans l'industrie. Et elles commencent lundi, en binôme avec un de nos CDI puis elles seront très vite autonomes ! C'est leur savoir-être qui nous intéresse", détaille Myriam Aroussi, la responsable du recrutement. Pour piloter ces machines, il faut ouvrir l'œil et être réactif afin de détecter le moindre défaut rapidement.

Postes à pourvoir sur Indeed

Les candidatures à ces postes d'opérateur de production se font sur Indeed. L'usine Valmy fait travailler 20 personnes mais l'effectif a compté jusqu'à 80 personnes au printemps 2020. Les embauches, vraisemblablement une dizaine d'ici la fin du mois, doivent également permettre de remplacer d'éventuels salariés malades.

Valmy peut produire jusqu'à 20 millions de masques FFP par mois grâce à sept lignes de production, dont une partie toutes neuves car achetées l'an dernier. Ces masques pliables représentaient 10% de la production le mois dernier car les commandes se concentraient sur les masques chirurgicaux. La proportion devrait rapidement approcher les 75%.