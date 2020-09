Masques : La demande en légère hausse avant la rentrée pour les couturières creusoises de Marynap

L'effet rentrée, ces couturières creusoises de l'entreprise Marynap le ressentent, effectivement depuis une semaine. "Surtout pour les adolescents, précise l'associée, Estelle Cavert. Ils veulent des thèmes très précis, soit du noir, soit dans un esprit rock." Du côté des tailles enfant, c'est même la rupture. Il faut constamment reconstituer les stocks. "Tous les jours, on n'arrive pas à fournir. Dans les boutiques, les collègues nous appellent pour nous dire qu'il ne leur en reste presque plus. On voit bien qu'il y a une reprise au niveau des particuliers, et on a aussi des entreprises qui viennent nous voir pour nous demander le deuxième jeu."

Des journées à rallonge

Pour suivre le rythme, les cinq salariées produisent près de 200 masques par jour. A cela s'ajoute le travail de création, auquel elles sont attachées. "On jongle entre les masques et notre activité principale : les rideaux, les nappes, les cadeaux de naissance", poursuit Estelle Cavert. Tout cela engendre évidemment des journées bien remplies. Et les vacances ne sont pas encore au programme. "En octobre, au moins pour couper ne serait-ce qu'une semaine, cela fait du bien. Mais autrement, personne n'a pris de vacances", confie Maryse Mathivet, la gérante de Marynap.

On a quand même une dizaine de coups de téléphone par jour pour commander des masques. Mais cela peut être une demande pour un masque, jusqu'à deux cents, trois cents ou plus. - Estelle Cavert

Si ce travail de production de masques à la chaîne est quelque peu "redondant", selon Estelle Cavert, il a permis à l'entreprise de compenser les pertes liées à la baisse de l'activité de création.