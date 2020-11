Masques pour enfants : TTP tourne à plein régime à Préseau et Bohains en Vermandois

Une semaine après l'annonce du port obligatoire du masque à partir de 6 ans dans les écoles, les parents ont un peu de mal de s'en procurer. Pour les chirurgicaux, c'est très difficile d'en trouver dans les pharmacies prises de cours par l'annonce subite du gouvernement, mais le syndicat des pharmaciens du Nord tient à rassurer les parents, les stocks arrivent.

Pour parer à l'urgence, plusieurs mairies ont distribué des masques lavables dans le Valenciennois, c'est le cas à Valenciennes, Crespin ou Quiévrechain, des masques made in Hainaut reçus dès la rentrée. Ils ont été imaginés à Préseau par TTP et confectionnés dans l'atelier de Bohains en Vermandois dans l'Aisne.

Après l'arrêt brutal des commandes de masques adultes en mai juin, la présidente Marie Laure Lacquement a décidé de se lancer dans une gamme enfant

c'était un terrain un peu glissant on va dire, on n'était pas sur que les enfants allaient mettre des masques. On a dit on les lance on verra, à la rentrée de septembre il ne s'est rien passé et là avec cette nouvelle décision du gouvernement, tout est parti