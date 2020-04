Masques, solutions hydroalcooliques : ces entreprises modifient leur production contre le Covid-19

Au Nord de Reims dans les secteurs de Pomacle et Bazancourt, des entreprises se sont adaptées pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Elles avaient les outils, le savoir-faire et la matière première alors elles ont modifié une partie de leurs lignes de production pour fabriquer des solutions hydroalcooliques et les distribuer gratuitement.

À Pomacle au Nord de Reims, le centre ARD (Agro-industries Recherches et développement) travaille à valoriser les agro-ressources. Parmi ses clients, des parfumeurs, des fabricants de cosmétiques, des entreprises de l’agro-alimentaire.

Mais avec la pandémie de Covid-19, ARD s'est lancé dans la fabrication de produits antiseptiques et solutions hydroalcooliques dont une bonne moitié est offerte aux professionnels de la santé et de la sécurité.

Toujours à Pomacle (Marne), Givaudan, leader mondial en création de parfums et d’arômes s'est mis à fabriquer des solutions hydroalcooliques pour les hôpitaux de la région.

À Rethel (Ardennes), Smurfit Kappa, Leader Européen et Français de la production d’emballage en carton ondulé fabrique des protections contre le Covid-19. Ils ont également fait don de centaines de masques aux personnels soignants de la région.

Initiatives Covid-19 : Smurfit Kappa propose des protections en carton © Radio France - Smurfit Kappa

À Reims, l'entreprise Clovis connue pour ses vinaigres et moutardes qui appartient au groupe Charbonneaux-Brabant a aussi une branche de produits d’entretien, et notamment de vinaigres ménagers. Ils se sont mis à fabriquer du gel hydroalcoolique sur un atelier spécial.

Le groupe Eugène Perma, spécialiste de produits capillaires, qui sur son site Parchimy à Reims fabrique des lotions hydroalcooliques pour les professionnels de santé.

Mobilisation également des entreprises textiles de Troyes

À Troyes dans l'Aube en Champagne, le fabricant Petit Bateau s'est associé à d'autres industriels du textile de la ville pour mettre à disposition leur savoir-faire. Ils ont modifié des lignes de production pour fabriquer des masques de protection.

Troyes : Petit Bateau se mobilise pour fabriquer des masques © Radio France - Capture d'écran LindedIn

Initiative prise aussi (toujours à Troyes) par l'entreprise Lacoste qui produit et remet également des masques à l'Agence Régionale de Santé qui supervise les besoins et organise leur distribution.

Troyes : Lacoste se mobilise pour fabriquer des masques © Radio France - Capture d'écran LinkedIn

Dans la partie initiatives positives et qui font toujours plaisir, on peut parler de la Cueillette de Muizon (Marne). Un gigantesque terrain près de Reims où des fruits et légumes sont cultivés par des professionnels mais que chacun d'entre nous peut venir cueillir un peu comme un jardin en self service, avant de passer à la caisse. La cueillette de Muizon avait planté des centaines de tulipes en vue de les vendre, mais avec le confinement elles allaient faner sur place, alors un groupe de bénévoles est venu les cueillir pour les offrir au CHU de Reims et à 2 EHPAD de la région.

Que ce soit dans le milieu professionnel ou à l'initiative de particuliers, des exemples de solidarité de ce type, il y en a par dizaine en Champagne-Ardenne !

Olivier Cattiaux