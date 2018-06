Auvergne, France

Le lait des producteurs de montagne a le vent en poupe. Cinq ans après sa création 460 exploitations de montagne vendent aujourd'hui leur lait sous la marque "Mon Lait" soit environ 7 millions de litres de lait par an. Aujourd'hui on retrouve les briquettes Mon Lait dans de nombreux supermarchés comme Carrefour, Leclerc et Lidl France depuis deux ans. Fort de ce succès, "Mon Lait" va diversifier sa gamme, il y aura bientôt du fromage raclette et du beurre au lait de montagne.

La raclette Mon Lait sera fabriquée dès le mois d'octobre à Fournols dans le Puy-de-Dôme par la Société Fromagère du Livradois et le beurre viendra d'Auzance en Creuse, il sera dans les étals à la fin de l'année. Pour booster ses ventes la marque compte aussi sur la valorisation de la mention "Montagne". "Il faut aujourd'hui montrer que les produits de montagne soient associés à la nature et à la santé." explique Dominique Barrot, président de l'association des producteurs de lait de montagne (APLM). Nous avons engagé auprès de l'INRA un travail de caractérisation du lait de montagne. _Nous cherchons à comprendre en quoi le lait de montagne est différent_. Quand nous aurons tous les éléments, sans doute fin octobre, nous les communiquerons à nos consommateurs."

La marque Mon Lait est sur la bonne voie. Elle atteint l'équilibre économique mais pas encore l'autonomie. L'association espère produire 20 millions de litres de lait à l'horizon 2019 et 50 millions d'ici quatre ans.