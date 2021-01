Massif du Sancy : les professionnels de la montagne et les élus lancent la "Grande ouverture !"

les maires du massif du Sancy et les professionnels de la montagne rassemblés place de la victoire à Clermont-Ferrand

Qu'on se le dise, le Sancy reste ouvert ! Les professionnels de la montagne sont prêts, ils ont dévoilé ce jeudi matin place de la Victoire, la bien nommée, à Clermont-Ferrand leur plan de bataille pour attirer les vacanciers sur leur massif malgré la prolongation de la fermeture des remontées mécaniques.

Les domaines de ski alpin de Super Besse, le Mont-Dore et Chastreix seront utilisés pour des activités alternatives. Une réponse collective et volontariste à la décision du gouvernement de ne pas rouvrir les domaines skiables en raison de la pandémie qui reste très active.

On a pris un coup sur la tête

"Bien sûr on a pris un coup sur la tête, surtout avec les efforts qu'on a fait depuis des mois sur le protocole sanitaire pour sécuriser l'accueil de la clientèle, mais nous avions anticipé cette décision du gouvernement et nous ne sommes pas résignés", explique Lionel Gay le président de la communauté de commune du Sancy et maire de Besse-en-Chandesse lors d'une conférence de presse au pied de la cathédrale de Clermont-Ferrand.



La riposte des professionnels de la montagne du Sancy place de la Victoire à Clermont-Ferrand © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Sancy, la grande ouverture est un pied de nez à la fermeture des remontées mécaniques- Lionel Gay

L'élu était entouré des maires des 20 communes du Sancy, ainsi que de nombreux professionnels du secteur, directeurs de stations, d'offices du tourisme, moniteurs de ski et restaurateurs pour présenter la riposte, qui porte le nom de: Sancy, la grande ouverture! Un pied de nez à la fermeture des remontées explique Lionel Gay. "Le programme à été bâti avec les 20 communes du massif " c'est rare poursuit Lionel Gay, en général dans la difficulté chacun à tendance à se recroqueviller, finit les querelles de clocher entre les villages des différents versants de la montagne nous sommes tous solidaires pour faire face à cette situation exceptionnelle."

Les stations du massif du Sancy situées en moyenne montagne - Super Besse, Mont-Dore et Chastreix- ont un temps d'avance sur beaucoup de stations par rapport à la diversification des activités car le manque de neige dans les années 90 notamment et ces dernières années a forcé les professionnels de la montagne à rechercher de nouvelles activités de plein air autour de la montagne, selon Luc Stelly le directeur de l'office de tourisme du Sancy.

L'école de ski du Mont-Dore acceuille les skieurs débutants au pied des pistes malgré la fermeture des remontées mécaniques © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Sauver l'image du Sancy même sans gagner beaucoup d'argent

"Le manteau est prêt, il est damé et sécurisé. Nous pouvons utiliser les pistes du ski alpin à d'autres fins, comme le ski nordique, de randonnée, les raquettes, les luges", a détaillé Vincent Gatignol, le directeur de la station de ski de Super Besse. Les tapis de remontées mécaniques seront ouverts aux petits, les moniteurs de ski donneront des cours aux enfants débutants et organiseront des sessions de ski de randonnée avec des guides de montagne. Le bas des pistes sera organisé en espace ludique de glisse.

Le ski nordique représente 250 kilomètres de pistes dans le massif, le domaine sera totalement ouvert. Par ailleurs, 20 balades thématiques ont été créées, dans les 20 communes concernées pour un budget de 400.000 euros afin de faire découvrir leur potentiel touristique du massif du Sancy. Sur le plan culturel des concerts en déambulations et des DJ animeront les fronts de neige des stations dans une ambiance conviviale sans créer de rassemblements Covid-19 oblige.

Une dérogation a enfin été obtenue auprès de la préfecture concernant la vente à emporter afin de pouvoir aussi consommer sur place sur des mange-debout en extérieur. Vincent Gatignol est convaincu que l'image du Sancy sera sauvée grâce à cette attractivité mais il sait aussi que l'économie locale mettra du temps à se remettre. "On ne va pas gagner beaucoup d'argent même avec les aides de l'état car ce sont les recettes des ventes des forfaits qui vont nous manquer quoiqu'on fasse de positif pour attirer la clientèle. Nous ne pourrons pas investir durant les trois où quatre années qui viennent."

Vincent Gatignol prends l'exemple de la station de ski de Super Besse qu'il dirige " Aujourd'hui je devrais être à 3,5 millions de chiffre d'affaire depuis l'ouverture de la saison en décembre, je suis à peine à 100.000 euros."

Ces nouvelles activités seront testées dés ce week-end avant leur mise en route définitive à la fin du mois de janvier.