Massy, France

Ce Palais des Congrès de Paris-Saclay est implanté dans un quartier sorti de terre en novembre 2017. Il est situé à moins de cinq minutes à pied de la gare Massy TGV (reliant 40 destinations), à 25 minutes de Paris (grâce au RER) et à 20 minutes en navette de l’aéroport d’Orly. Dans ce quartier : il y a déjà 650 logements, 27 commerces (principalement des restaurants) et 500 places de parkings en dessous de la dalle.

Plus de 600m² d'espace de convivialité © Radio France - Valentin Dunate

On essaye de créer des zones d’échanges plus cools"

Ce qui saute aux yeux en arrivant à l’accueil, c’est l’atmosphère et la décoration. Des fleurs, des fauteuils, de l’osier, des chaises en tissus. Erwan Jouët chargé du développement pour "Chateauform", la société qui gère ce site explique le concept : "On essaye de créer des zones d’échange plus cools. Pourtant on travaille, _il ne faut pas croire que parce que la décoration est belle, qu’il y a un lapin en bas qu’il y a des bonbons dans les bonbonnières et des boissons à volonté, qu’on ne travaille pas. Les gens viennent travailler mais autrement_".

On ne pourra pas loger tout le monde"

Bonbons à volonté au Palais des Congrès Paris-Saclay © Radio France - Valentin Dunate

Au total, sur les 5500 m², il y a un espace d’exposition de 1000m², 1 auditorium de 600 places, 8 salles de réunions, plus de 600 m² d’espace de convivialité. Le seul problème qui n’a toujours pas été réglé concerne la capacité hôtelière. Un hôtel "Hilton" est en construction juste en face mais Erwan Joüet le reconnait, "on ne pourra pas loger tout le monde sur place. Les hôtels nous accordent uniquement 300 places et les entreprises n’aiment pas beaucoup que leurs salariés soient éparpillés. C’est donc une vraie problématique qui n’est toujours pas réglé".